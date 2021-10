Štát nebude sanovať straty dodávateľov poslednej inštancie. Žiadne také, odkazuje Sulík

Štát nebude nijako sanovať prípadné straty dodávateľov poslednej inštancie. Pred rokovaní vlády to povedal minister hospodárstva Richard Sulík.

Stredoslovenská energetika už vyzvala kompetentné štátne inštitúcie, aby urýchlene riešili legislatívne a finančné problémy inštitútu dodávateľa poslednej inštancie. Stredoslovenskí energetici totiž hovoria o 11 miliónovej strate po prevzatí zákazníkov skrachovaného dodávateľa Slovakia Energy.

„Osem rokov sú dodávateľom poslednej inštancie. Preto chceli byť dodávateľom poslednej inštancie, že keď niekto skrachuje a nie je kríza, tak im to padne do lona. No a teraz, keď ich to má stáť trochu peňazí, tak teraz cukajú, a že nie. No tak toto prosím, čo je za prístup. To aj ja viem byť taký manažér, že pokiaľ sú zisky tak všetko fajn, búcham sa do pŕs, a pokiaľ sú straty na základe toho, že oni sa dobrovoľne prihlásili za dodávateľa poslednej inštancie, tak štát poď rýchlo ma zachrániť. Žiadne také,“ povedal Sulík.

Riešením celej situácie po krachu alternatívneho dodávateľa energií Slovakia Energy je podľa ministra prechod všetkých ich bývalých odberateľov elektriny pod štátny Slovenský plynárenský priemysel.