Štátne teplárne sa zlučujú do jednej akciovky, košická spoločnosť TEKO ponesie aj nový názov

Nástupníckou spoločnosťou bude po ukončení procesu integrácie šiestich štátnych teplárenských spoločností do jednej akciovej spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. (TEKO). Tá bude od 1. januára 2022 premenovaná na MH Teplárenský holding, a.s., a v budúcom roku bude tiež presunuté jej sídlo do Bratislavy. Informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii generálny riaditeľ MH Manažment Ľuboš Lopatka.

„Keďže naším cieľom je proces spojenia teplárenských spoločností vykonať čo najjednoduchšie, bez nadbytočnej administratívnej záťaže a s čo najnižšími nákladmi, rozhodli sme sa pre formu zlúčenia spoločností, v ktorej jedna zo spoločností, tzv. nástupnícka, zostane zachovaná. Ostatné spoločnosti sa do nej spoja, a tým pádom zaniknú,“ ozrejmil plánovaný proces Ľuboš Lopatka.

Existujúce oprávnenia zostanú zachované

K rozhodnutiu, prečo práve TEKO bude nástupníckou spoločnosťou, viedli podľa Lopatku finančné a najmä daňové dôvody a taktiež skutočnosť, že spoločnosti, ktorá zostane zachovaná, budú ponechané existujúce oprávnenia v oblasti teplárenstva a energetiky.

„To, že nástupníckou spoločnosťou sa stane TEKO, však neznamená, že pre túto teplárenskú spoločnosť alebo jej zamestnancov z toho plynú nejaké výhody alebo benefity oproti iným teplárňam. Jednoducho sa využije iba pre pragmatické dôvody,“ doplnil Lopatka.

Zlúčenie v dvoch krokoch

Fúzia sa bude realizovať v dvoch krokoch. Prvým je účtovné zlúčenie teplárenských spoločností k rozhodnému dňu, ktorým bude 1. január 2022. Od tohto dňa sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z účtovného hľadiska za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti.

Ďalším krokom je právne zlúčenie, teda formálny zápis nástupníckej spoločnosti do obchodného registra. Tento dátum musí byť najneskôr do 30. júna 2022. „Predpokladáme však, že to bude skôr 1. mája. Presný dátum právneho zlúčenia budeme s verejnosťou dostatočne včas komunikovať,“ uzavrel Lopatka.