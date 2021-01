Štátnym teplárňam sa začalo dariť, predať ich nateraz nechcú

Skupina šiestich štátnych teplární združených pod MH Teplárenský holding plánuje v tomto roku výnosy vo výške zhruba 225 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to pre zníženie cien tepla predstavuje pokles výnosov o zhruba osem miliónov eur. „Za danej situácie sa súčasne predpokladá dosiahnutie vyššieho hospodárskeho výsledku v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020,“ uviedol pre agentúru SITA šéf spoločnosti MH Manažment Ľuboš Lopatka. Pri prevádzkovom zisku (EBITDA) očakávajú navýšenie o 14 % na hodnotu 36 miliónov eur a pri zisku pred zdanením (EBT) navýšenie o 234 % na hodnotu 5,7 milióna eur.

Výnosy, zisky teplárenského holdingu

Teplárne v Košiciach, v Martine, vo Zvolene, v Žiline, Trnave a v Bratislave, združené pod MH Teplárenský holding, by mali za minulý rok dosiahnuť výnosy v objeme 233 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o zhruba tri milióny eur. Teplárne by mali po dlhšom čase dosiahnuť zisk pred zdanením na úrovni 1,7 milióna eur. Rok predtým teplárne vykázali stratu 7 miliónov eur. „Hospodáreniu najviac pomohlo odpolitizovanie teplárenských spoločností, vhodný výber ľudí a tiež vznik MH Teplárenského holdingu,“ dodal Lopatka.

Koronakríza zasiahla aj hospodárenie teplární. „Naši priemyselní zákazníci museli prispôsobiť svoju výrobu okolnostiam. Naše dodávky pre priemyselných odberateľov poklesli v porovnaní s predošlým rokom v rozmedzí od 20 do 40 percent,“ konštatoval Lopatka s tým, že výpadky tržieb sanujú teplárne znižovaním nákladov a tiež organickým rastom.

Pozitívne ovplyvnilo vlaňajšie hospodárenie teplární zníženie cien uhlia o 17 % (úspora 1,6 milióna eur), cien štiepky o 16 % (úspora 1,1 milióna eur) a cien plynu o 33 % (úspora 13 miliónov eur). „Celková úspora na palivách pre budúci rok dosiahla 15,7 milióna eur, čo umožnilo znížiť cenu tepla v piatich teplárňach zo skupiny MH Teplárenský holding s výnimkou Zvolenskej teplárenskej,“ dodal Lopatka.

Privatizácia štátnych teplární sa nechystá, zatiaľ

Teplárenské spoločnosti plánujú v tomto roku preinvestovať zhruba 76 miliónov eur. Z uvedenej čiastky predstavuje 44 miliónov eur medziročný prenos oneskorených projektov z roku 2020 vo Zvolenskej teplárenskej.

Šesť najväčších teplárni v Košiciach, v Martine, vo Zvolene, v Žiline, Trnave a v Bratislave kontroluje iba štát prostredníctvom spoločnosti MH Manažment, ktorá pôsobí pod Ministerstvom hospodárstva SR. Ten v júli minulého roka po príchode nového vedenia ich združil pod MH Teplárenský holding. Štátne teplárne boli už viackrát na predaj. Ich privatizáciu sa však v minulosti nikdy nepodarilo dotiahnuť dokonca, keďže to stále prerušili parlamentné voľby. Súčasné vedenie ministerstva hospodárstva, ktoré viackrát tvrdilo, že “štát je zlý vlastník“, predaj teplární nateraz neplánuje. Ako uviedol v rozhovore pre portál vEnergetike.sk a pre agentúru SITA štátny tajomník ministerstva Karol Galek, štát sa v súčasnosti snaží svoje podiely v energofirmách hlavne ozdraviť a sfunkčniť.