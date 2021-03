"Stop stav" pri pripájaní obnoviteľných zdrojov čakajú veľké zmeny, bude to udalosť desaťročia v energetike

Takzvaný „stop stav“ pri pripájaní nových veľkých obnoviteľných zdrojov energií čakajú veľké zmeny. Na tretej online energetickej konferencii Smart NRG Forum to uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.

„Na „stop stave“ pracujeme už vyše roka. Mám dobrú správu, ale nechcem nič prezradiť. Je to otázka nie mesiacov, nie týždňov, ale pár dní. Po Veľkej noci bude predstavené, čo sa bude diať so „stop stavom“. Považujem to za udalosť desaťročia v energetike,“ povedal Galek.

Ako uviedol v rozhovore pre portál vEnergetike.sk a agentúru SITA štátny tajomník ministerstva Karol Galek, rezort plánoval v tomto roku odblokovať „stop stav“ pri pripájaní nových obnoviteľných zdrojov energií.

„V rámci toho sa uvoľní veľká kapacita na pripájanie nových obnoviteľných zdrojov, pre ktoré chceme administratívne aj technicky čo najviac zjednodušiť pripájanie. Vďaka tomu by väčšina takýchto zdrojov nepotrebovala ani žiadnu ďalšiu finančnú podporu, pokiaľ áno, tak táto by nijako nemala zaťažiť ceny energií a ani štátny rozpočet,“ povedal koncom vlaňajška Galek.