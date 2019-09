Stredoslovenská distribučná na Šturci buduje nové vedenie za viac ako pol milióna eur

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD) buduje nové 22-kilovoltové elektrické vedenie, ktoré prepojí okresy Banská Bystrica a Turčianske Teplice. Investícia za 530-tisíc eur má vyriešiť problémy s dlhými výpadkami elektrickej energie v hornatej, zalesnenej oblasti. Nové vedenie podľa hovorcu SSD Miroslava Gejdoša budujú v štvorkilometrovom úseku v náročnom teréne horského priechodu Šturec.

„Podzemným káblom spojíme dve existujúce vzdušné vedenia vysokého napätia na obidvoch stranách Šturca. Keďže je tu hornatý terén a množstvo lesných priesekov, pri búrkach a silnom vetre dochádza často k poruchám. Prepojenie nám umožní obnoviť dodávku elektriny oveľa skôr, pretože odberateľov budeme môcť zásobovať aj z druhej strany,“ objasnil hlavné dôvody projektu manažér realizácie zo SSD Peter Faluš.

Výpadkov by malo byť menej

Spolu s vysokonapäťovým káblom ukladajú energetici do výkopu aj chráničku pre neskoršie uloženie optického vedenia. Nové vedenie bude prechádzať katastrálnym územím Čremošného, Mošoviec a Dolného Harmanca. Výsledkom bude menej výpadkov elektrického prúdu v obciach Čremošné či Horná Štubňa na turčianskej strane a Harmanec i Dolný Harmanec na banskobystrickej strane.

Ukladanie nového vedenia prináša so sebou aj obmedzenia dopravy na viacerých lesných cestách vrátane prístupovej cesty k horskému hotelu Kráľova studňa. Plánované odstávky elektrickej energie prídu na rad až na konci projektu pri pripájaní kábla k existujúcim vedeniam. Energetici odhadujú, že by to mohlo byť niekedy počas októbra.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 755-tisíc domácností a firiem.