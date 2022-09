Stredoslovenská distribučná plánuje rozsiahlejšie odstávky elektriny, pocíti ich vyše sedemtisíc domácností

Počas budúceho týždňa budú v deviatich okresoch Trenčianskeho, Žilinského a Banskobystrického kraja rozsiahlejšie odstávky elektriny. Pocíti ich viac ako sedemtisíc domácností v deviatich okresoch.

Informoval o tom hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš.

Trenčiansky kraj

V Trenčianskom kraji v okresoch Ilava a Púchov sa uskutoční plánovaná odstávka elektriny v utorok 20. septembra v Košeckom Podhradí, Zliechove a Mojtíne.

„V čase od 7:30 do 16:30 zostane bez prúdu 1 200 domácností. Dôvodom bude revízia vzdušného vedenia vysokého napätia,“ doplnil hovorca a dodal, že ďalšie odstávky v tomto kraji budú v okrese Prievidza.

„Nedožery-Brezany čaká obmedzenie v stredu 21. septembra v čase od 6:30 do 18:00. Oprava vedenia vysokého napätia si vyžiada odpojenie 900 odberných miest. Obce Dolné Vestenice, Horné Vestenice a Nitrianske Sučany zostanú bez elektriny vo štvrtok 22. septembra. Dotkne sa to 600 domácností v čase od 6:15 do 16:15. Dôvodom bude rekonštrukcia distribučnej sústavy na úrovni vysokého napätia,“ konkretizoval Gejdoš.

Žilinský kraj

V Žilinskom kraji budú odstávky v štyroch okresoch. V okrese Žilina v Rajeckých Tepliciach a v Stránskom prebehne plánovaná odstávka elektriny v stredu 21. septembra. V čase od 7:00 do 16:30 ju nebude mať k dispozícii 700 odberných miest. Energetici využijú odstávku na kontrolu a údržbu vedenia vysokého napätia.

„Obyvatelia Varína by sa mali pripraviť na odstávky elektrického prúdu počas štyroch dní od pondelka 19. do štvrtka 22. septembra. Zasiahnu 800 odberných miest každý deň v čase od 6:30 do 19:30. Štvrtková odstávka sa navyše dotkne aj 400 domácností v Gbeľanoch,“ popísal hovorca s tým, že na príčine budú stavebné úpravy na vedení vysokého napätia a montáž optickej siete

V Námestovskom okrese v Oravskej Polhore bude odstávka elektriny v utorok 20. septembra v čase od 8:00 do 15:30 hod. Dotkne sa 850-tich odberných miest. Dôvodom bude revízia vzdušného vedenia vysokého napätia.

V Liskovej v okrese Ružomberok naplánovala SSD odstávku vo štvrtok 22. septembra. V čase od 8:00 do 16:00. vykonajú energetici kontrolu vedenia vysokého napätia, počas ktorej obmedzia dodávku elektriny pre 800 domácností.

Mestské časti Liptovského Mikuláša, konkrétne Ploštín a Iľanovo, čaká prerušenie distribúcie elektrickej energie vo štvrtok 22. septembra. V čase od 7:00 do 20:00 ju nebude mať k dispozícii dokopy asi 450 odberných miest. Obmedzenia budú súvisieť s výstavbou nového vedenia vysokého napätia medzi Závažnou Porubou a Pavčinou Lehotou.

Banskobystrický kraj

V Banskobystrickom kraji odstávky podľa Gejdoša postihnú okrese Brezno, konkrétne obec Pohorelá, kde bez elektriny v utorok 20. septembra v čase od 8:00 do 16:00 počas revízie vzdušného vedenia vysokého napätia zostane bez dodávky 800 domácností.

V okrese Lučenec v Lovinobani a v Ružinej by sa mali obyvatelia pripraviť na obmedzenie v utorok 20. septembra. V čase od 7:00 do 16:30 nebudú mať obyvatelia elektrinu na 650-tich odberných miestach. Dôvodom bude kontrola a údržba vzdušného vedenia vysokého napätia.

„Vzhľadom na charakter plánovaných prác sú odstávky elektriny nevyhnutné. Cieľom prác je zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie elektriny v jednotlivých oblastiach. Energetici urobia maximum, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné. Ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako v spomenutých časoch,“ doplnil hovorca.

Takmer 35-tisíc kilometrov vedení

SSD je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia.

Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 770-tisíc domácností a firiem.