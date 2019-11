Stredoslovenská energetika otvorí nové zákaznícke centrum v Martine

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) dňa 2. decembra 2019 oficiálne otvorí nové priestory Zákazníckeho centra v Martine. Zákazníci tak budú mať bližšie ku kvalitným službám a poradenstvu od SSE.

Novootvorené zákaznícke centrum je umiestnené priamo v centre mesta Martin v priestoroch, ktoré zodpovedajú najvyšším štandardom starostlivosti o zákazníka. Osobné poradenstvo v centre búdu zákazníkom poskytovať viacerí vyškolení pracovníci. „Hlavným záujmom Stredoslovenskej energetiky je zákazník a riešenie jeho požiadaviek. Priorita je, aby každý jeden zákazník odchádzal zo Zákazníckeho centra spokojný a s vedomím kvalitne vyriešenej požiadavky.“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Zdeněk Schraml. Cieľom SSE, ako spoľahlivého a profesionálneho partnera, je skvalitniť dostupnosť služieb pre svojich zákazníkov v regióne Turca a umožniť im okrem elektronického a telefonického kontaktu so SSE aj ten osobný. Naši zákazníci tak budú mať vždy možnosť vybrať si kontakt, ktorý im najviac vyhovuje a vybaviť svoje požiadavky čo najlepšie. Dobrú spoluprácu a otvorenie zákazníckeho centra v Martine uvítal aj primátor mesta pán Ján Danko, ktorý spolu s generálnym riaditeľom SSE Zdenkom Schramlom

Zákaznícke centrum nájdete na adrese Andreja Kmeťa 576/13. Otvorené je každý pracovný deň medzi 8.00 a 15.00 hodinou. V pondelok a v stredu môžu služby od SSE zákazníci využívať od 8.00 do 17.00 hodiny.

Pri príležitosti slávnostného otvorenia Zákazníckeho centra v Martine dňa 10.12.2019, bude vyhlásená spotrebiteľská súťaž o skvelé ceny. Viac informácií o súťaži nájdu zákazníci na www.sse.sk/sutaz.

Súťaž pre domácnosti bude platná od 10.12.2019 do 31.1.2020. „Zapojte sa do súťaže v novom zákazníckom centre a vyhrajte atraktívne ceny od SSE!“ Stačí navštíviť nové zákaznícke centrum v Martine, odovzdať vyplnený súťažný leták do urny na to určenej a hrať o skvelé ceny:

1 x elektrokolobežka Xiaomi

2 x TABLET Samsung

17 x balík LED žiaroviek

Žrebovanie cien sa uskutoční dňa 3.2.2020. Mená výhercov budú uverejnené na www.sse.sk/sutaz.