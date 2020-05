Stredoslovenskí energetici obnovujú zastavené práce, treba znova počítať s odstávkami

Stredoslovenská distribučná (SSD) začína s postupným uvoľňovaním mimoriadnych opatrení súvisiacich s koronakrízou. „Spoločnosť začína krok za krokom obnovovať projekty a práce, ktoré v posledných mesiacoch pozastavila alebo obmedzila. Ide najmä o údržbu energetických zariadení a investičné akcie,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca SSD Miroslav Gejdoš.

Dva mesiace bez plánovaných odstávok

Od vyhlásenia krízovej situácie začiatkom marca sa distribučná spoločnosť snažila čo najviac prispôsobiť okolnostiam. Väčšina obyvateľov sa zdržiavala vo svojich domácnostiach a preto na takmer tri mesiace zrušila všetky rozsiahle a časovo náročné plánované odstávky elektriny. Stredoslovenskí energetici sa však už vracajú aj k plánovaným odstávkam, bez ktorých by sa mnohé z jej údržbových a investičných aktivít nedali zrealizovať.

„Stále budeme dodržiavať sprísnené bezpečnostné a hygienické opatrenia, ale pozvoľna chceme naštartovať väčšinu akcií. Niekoľkotýždňový výpadok v údržbe, rekonštrukciách a pri budovaní nových vedení, je pre nás citeľný. Situácia je už, našťastie, priaznivejšia, preto sa chceme pustiť do práce, aby sme distribučnú sieť mohli opäť nielen udržiavať v čo najlepšej kondícii, ale aj naďalej rozvíjať. Na dokončenie našich viacerých projektov už netrpezlivo čakajú stovky novostavieb či podnikov, pretože sa chcú čo najskôr pripojiť do siete,“ skonštatoval generálny riaditeľ SSD Marek Štrpka.

Naďalej budú platiť hygienické opatrenia

Energetici sa chcú do štandardného režimu vracať postupne. Naďalej počítajú s určitými limitujúcimi faktormi. „Nejde len o hygienické opatrenia a obmedzenie osobného kontaktu, ale pozmenili sme aj pravidlá pri plánovaných odstávkach elektriny. Urobíme všetko pre to, aby sme odberateľov zaťažovali čo najmenej. Tam, kde to podmienky dovolia, využijeme náhradné zásobovanie, prípadne vykonáme údržbu pomocou špeciálnej techniky, ktorá umožňuje pracovať pod napätím, teda bez obmedzenia klientov,“ vysvetlil riaditeľ divízie prevádzka a údržba energetických zariadení SSD Radomír Rajčáni.

Služby pre zákazníkov ako vybavovanie žiadostí o pripojenie, zmeny na odbernom mieste, reklamácie či nahlasovanie porúch fungujú podľa Gejdoša v štandardnom režime. „Snažíme sa riešiť všetky požiadavky v čo najkratšom čase. Stále pritom platí, že pred osobným kontaktom treba uprednostniť elektronickú, poštovú či telefonickú komunikáciu,“ uzavrel Gejdoš.