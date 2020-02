Stredoslovenskí energetici plánujú v tomto roku preinvestovať 50 miliónov

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) neplánuje v tomto roku poľaviť v investičných akciách. Stredoslovenskí energetici vlani preinvestovali zhruba 46 miliónov eur, v tomto roku by to malo byť okolo 50 miliónov eur. Pre portál vEnergetike.sk to uviedol hovorca SSD Miroslav Gejdoš.

Medzi najvýznamnejšie investičné projekty v minulom roku zaradila firma spustenie komplexnej rekonštrukcie dvoch vedení veľmi vysokého napätia medzi Sučanmi a Varínom, ktoré prechádzajú Strečnianskou úžinou. „Ide o rekonštrukciu dvoch strategických vedení s nadregionálnym významom. Plánované náklady sa pohybujú okolo deväť miliónov eur,“ dodal Gejdoš.

Nová transformovňa na Kysuciach

Stredoslovenskí energetici vlani taktiež postavili transformovňu v Krásne nad Kysucou za 3,5 milióna eur. „Vďaka nej sa môžu v regióne pripájať noví odberatelia elektriny, najmä z oblasti priemyslu,“ doplnil Gejdoš. Medzi významné vlaňajšie investície energetici považujú aj rekonštrukciu dvoch vedení veľmi vysokého napätia medzi Handlovou a Chrenovcom-Brusnom za tri milióny eur. Dôvodom rekonštrukcie bol podľa energetikov vek zariadení, zvýšenie ich spoľahlivosti a navýšenie prenosovej kapacity.

Za približne 1,7 milióna eur spoločnosť SSD urobila rekonštrukciu pôvodného vedenia vysokého napätia medzi Dolným Kubínom a obcou Chlebnice v dĺžke 14 kilometrov. „Táto investícia zabezpečí v regióne menej výpadkov, kratší čas bezprúdia počas porúch a zvýšenie bezpečnosti distribučnej sústavy,“ povedal Gejdoš.

Podzemný kábel vysokého napätia

Energetici v minulom roku taktiež prepojili regióny Turca a Horehronia podzemným káblom vysokého napätia cez horský priechod Šturec. Náklady presiahli pol milióna eur. „Prepojenie regiónov bude mať veľký význam najmä počas porúch a kalamít. Jednotlivé regióny sa budú dať po novom zásobovať z každej strany,“ spresnil Gejdoš. Z hľadiska životného prostredia bola podľa neho významnou investíciou montáž odkloňovačov letu vtákov na všetky vedenia vysokého napätia v okrese Ružomberok, ktoré križujú rieku Váh.

V tomto roku chcú stredoslovenskí energetici pokračovať v rekonštrukcii dvoch 110 kilovoltových vedení medzi Sučanmi a Varínom. Plánujú taktiež komplexnú rekonštrukciu rozvodne v Sučanoch, uzlovej transformovne v Bystričanoch a transformovne vo Vlkanovej. „Budeme pokračovať v inštalácii inteligentných meracích systémov a plánujeme spustiť nový softvér na podporu spracovania žiadostí odberateľov,“ konštatoval Gejdoš.