Strop na ceny elektriny a plynu ušetrí domácnostiam 3,6 miliardy eur, podľa Klimeka problémy s energiami zvládneme

Vďaka zastropovaniu cien elektriny a plynu domácnosti v budúcom roku ušetria 3,6 miliardy eur. Na utorkovej tlačovej besede to povedal štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek.

Po týchto opatreniach by mala inflácia v budúcom roku predstavovať 13,5 percenta. Nominálne mzdy by mali v budúcom roku vzrásť približne o 10 percent, reálne mzdy by tak mali klesnúť o 3,5 percenta. Vyplýva to z najnovšej makroekonomickej a daňovej prognózy.

„Problémy s energiami zvládneme,“ tvrdí Klimek. Ekonomika by mala v budúcom roku stúpnuť o 0,6 percenta. „Ešte stále očakávame, že hrubý domáci produkt stúpne,“ povedal.

Vďaka vyššiemu výberu daní môže vláda vyčleniť takmer 1,5 miliardy eur na potrebné jednorazové opatrenia súvisiace so zvyšovaním cien energií.

Štátny tajomník rezortu financií tiež upozornil na to, že prudký rast cien energií ukrojí zo zisku firiem. Ceny energií podľa neho už v súčasnosti priemysel brzdia.