Sulík plánuje tarifu pre ľudí čeliacich energetickej chudobe, budú mať extrémne lacnú elektrinu

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) v súvislosti s rastom ceny elektriny zvažuje zaviesť špeciálnu tarifu pre ľudí čeliacich energetickej chudobe.

A to v prípade, ak by bola časť obyvateľstva významnejšie postihnutá nárastom ceny elektrickej energie. Informoval o tom v piatok minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že títo ľudia by si takúto tarifu mohli zvoliť.

„Mali by extrémne lacnú, alebo významne zlacnenú elektrickú energiu,” povedal minister hospodárstva. Bude sa to podľa neho odvíjať od množstva, lebo keď niekto nemá na elektrinu dostatok peňazí, tak sa snaží spotrebu elektriny šetriť.

„Tarifa bude s malým množstvom. Bude mať veľmi nízku cenu kilowatthodiny, keď to prekročí, tak už cena by bola vyššia,” uviedol Sulík s tým, že ešte to nie je vypracované do detailov. Konkrétny návrh podľa neho pripraví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. V prípade plynu budú konkrétnejšie údaje známe až po vyhotovení stresového testu približne o dva týždne.