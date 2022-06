Sulík pre skrátenú výnimku z ropného embarga podľa Gröhlinga určite nepodá demisiu, Gyimesi vypúšťa dymové clony

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v súvislosti s kratšou výnimkou na embargo na ruskú ropu pre Slovensko určite nepodá demisiu. Uviedol to v nedeľu v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 jeho stranícky kolega a minister školstva Branislav Gröhling.

Reagoval tak na výzvu koaličného poslanca Györgyho Gyimesiho (OĽaNO), ktorý ministra hospodárstva označil za lenivého diletanta, ktorý je zodpovedný za to, že Slovensko si nevyrokovalo dostatočnú výnimku z embarga. Podľa Gröhlinga však poslanec len vypúšťa „dymové clony“.

Gyimesiho spolupráca s fašistami

„Či už v rámci zákazu dúhových vlajok alebo v rámci tejto výzvy smerom k pánovi Sulíkovi,“ povedal minister s tým, že ho vyrušuje Gyimesiho spolupráca s fašistami. Riešiť situáciu však podľa neho musí hnutie OĽaNO, za ktoré je Gyimesi poslancom.

Zároveň Gröhling povedal, že situáciu okolo skrátenej výnimky na ropné embargo bude ešte rozoberať koaličná rada. „Budú nejaké kroky, ktoré urobíme,“ doplnil minister.

Heger si nenaštudoval problematiku

Podľa šéfa opozičnej stany Hlas-SD Petra Pellegriniho je celá vec zodpovednosťou predsedu vlády Eduarda Hegera. „Predseda vlády hlasovaním na samite súhlasil s touto situáciou, ktorá je teraz na Slovensku,“ skonštatoval s tým, že Heger sa na samit nepripravil a nenaštudoval si problematiku.

Zároveň Pellegrini povedal, že keďže Slovensko je jednou z najzávislejších krajín od ruskej ropy, žiadny človek so zdravým sedliackym rozumom nemôže súhlasiť s rýchlym odpojením sa o nej. „Richard Sulík prezentoval rozumný názor a brzdil tieto veľkohubé reči pána premiéra a mu to vysvetlil, že to nejde vo vzťahu k Slovensku,“ dodal Pellegrini.