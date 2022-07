Sulík sa podľa Kremského mýli, v zásobníkoch nie je dosť plynu na celú zimu

Plyn v zásobníkoch podľa poslanca hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a predsedu parlamentného hospodárskeho výboru Petra Kremského nevystačí do konca zimy, čo majú potvrdzovať fakty.

V plnení je potrebné pokračovať, na jeseň možno z Ruska podľa poslanca nič nepotečie. Informoval o tom Kremský v tlačovej správe.

V zásobníkoch nie je dostatok plynu

„Slovensko je závislé na dodávkach zemného plynu a nezaslúži si ohýbanie faktov a zavádzanie. V zásobníkoch zatiaľ nie je dostatok plynu do konca zimnej sezóny, ako tvrdí minister hospodárstva Richard Sulík. Zásoby sa zvyšujú, ale je dôležité v tom pokračovať, pretože na jeseň môže plyn z Ruska úplne prestať prúdiť do Európy, na čo treba byť pripravený,“ uviedol.

Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) má Slovensko v zásobníkoch 49 percent celoročnej spotreby plynu, čo stačí na celú budúcu vykurovaciu sezónu, teda do konca marca budúceho roka.

To však podľa Kremského nie je pravda, keďže podľa plynárenského portálu AGSI má Slovensko zásoby zhruba 23 terawatthodín, čo je asi 40 percent celoročnej spotreby Slovenska. Tú AGSI uvádza na približne 57 terawatthodín.

Slovensko potrebuje dopĺňať zásoby neustále

„Slovensko potrebuje do konca marca 2023 celkovo aspoň 35 terawatthodín plynu, aby zásobovalo domácnosti, teplárne a inštitúcie, ktoré ním kúria, ale aj priemysel, ktorý ho využíva ako surovinu na výrobu. Takže ak by už žiadny plyn zo zahraničia nepritiekol, dostatočné zásoby na prežitie zimy by boli 35 terawatthodín, nie terajších 23 terawatthodín. Dokonca nie sú dostatočné ani vrátane zásob v Dolných Bojanoviciach na českom území (5 terawatthodín), ktoré podľa metodiky Európskej únie do tohto objemu nemožno započítať,“ dodal Kremský.

V súčasnosti sú zásobníky na Slovensku podľa AGSI naplnené na viac ako 64 percent. Ak by Slovensko chcelo byť zabezpečené na celú zimu, zásobníky na Slovensku by podľa Kresmkého mali byť celkom plné, čo je na úrovni zhruba 60 percent ročnej spotreby.

Vtedy by vrátane núdzových zásob v Dolných Bojanoviciach poskytovali istotu dostatku plynu na celú zimu s rezervou. Tá je potrebná preto, že zásobník sa dá vyčerpať na 85 až 90 percent.

Sulík len ohýba fakty

„Neviem, z čoho Richard Sulík vychádza pri tvrdení, že máme v zásobníkoch 49 percent celoročnej spotreby plynu, keď uznávané medzinárodné zdroje ukazujú niečo iné. Zdá sa, že účelom dnešnej tlačovky bolo presvedčiť, že dodržal svoj sľub naplniť zásobníky na celú zimu do 10. júla, to však nemožno robiť ohýbaním faktov. Takéto množstvo za taký čas jednoducho nebolo fyzicky možné do zásobníkov natlačiť, ani dopraviť na Slovensko,“ uzavrel predseda hospodárskeho výboru s tým, že Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a ministerstvo hospodárstva sa snažia zabezpečiť dostatok plynu a počas posledných týždňov sa im podarilo stav zásob výrazne zvýšiť.

Verí, však že ak v tom budú pokračovať, do konca augusta sa podarí naplniť zásobníky tak, aby vystačili na celú zimu.

Podľa Sulíka je plynu dosť

Na utorkovej tlačovej besede minister hospodárstva Richard Sulík potvrdil, že Slovensko má dostatok plynu na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu.

„Dnes môžeme s konečnou platnosťou oznámiť, že Slovensko má plynu dosť na celú budúcu vykurovaciu sezónnu, teda až do konca marca 2023,“ uviedol. Zásobníky sú podľa neho oproti celoročnej spotrebe naplnené na 49 %, čo je druhá najvyššia hodnota v Európe.

Minister zdôraznil, že SPP dokáže nahrádzať výpadky plynu, ktorý k nám prúdil z Ruska, či už plynom z Nórska alebo formou LNG.

„Aj keď od zajtra nepritečie ani meter kubický plynu z Ruska, pokiaľ budú dodržané iné zmluvy, sme vybavení až do konca vykurovacej sezóny budúceho roku,“ doplnil s tým, že sa to týka tak priemyselných podnikov ako aj domácností.