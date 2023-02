Svetové ceny ropy klesli a analytička vysvetlila, čo to znamená pre peňaženky slovenských vodičov

Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by sa v najbližších dňoch nemali zvyšovať. Ako uviedla pre agentúru SITA analytička 365.bank Jana Glasová, proti zvyšovaniu cien benzínov a nafty hovorí pokles svetových cien ropy.

„Úvodné týždne nového roka so sebou priniesli zvýšenie cien pohonných látok na našich čerpacích staniciach. Odrážalo to vývoj na ropnom trhu, kde v posledných troch týždňoch ceny ropy Brent rástli. Minulý týždeň sa ale vývoj otočil, ropa zlacňuje, preto očakávame, že ceny pohonných látok na našich pumpách by sa v tomto týždni už zvyšovať nemali,“ povedala Glasová.