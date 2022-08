Svrček chce presadiť väčšiu ochranu pre neplatičov energií, upozornil aj na hroziacu energetickú krízu

Poslanec NR SR za hnutie Sme rodina Miloš Svrček a nezaradená poslankyňa NR SR Katarína Hatráková predložili do parlamentu návrh novely zákona o energetike.

Postavenie odberateľov chcú zlepšiť

Návrhom chcú od začiatku budúceho roka zlepšiť právne postavenie odberateľov elektriny alebo plynu v domácnosti v prípade hroziaceho prerušenia ich dodávky. Poslanci pritom upozorňujú na hroziacu energetickú krízu a tzv. energetickú chudobu obyvateľov.

Predĺžila by sa minimálna lehota

Navrhovanou novelou zákona sa má zlepšiť postavenie odberateľov predĺžením minimálnej lehoty na novú splatnosť nedoplatku z 10 dní na 30 pracovných dní. Lehota 30 pracovných dní sa má pritom počítať odo dňa odoslania upozornenia o neuhradení záväzku.

Upozornenie o neuhradení pritom musí mať písomnú formu a musí byť odoslané poštou do vlastných rúk odberateľovi. Upozornenie by malo obsahovať informácie pre odberateľa, ktoré by ho nasmerovali na systém sociálneho zabezpečenia, ktoré by mohli odberateľovi pomôcť preklenúť dôvody nezvládania úhrady za dodávky plynu alebo elektriny.

Dodávateľ elektriny alebo plynu má mať povinnosť poslať poštou do vlastných rúk najneskôr 8 pracovných dní pred plánovaným prerušením dodávky elektriny informáciu o dátume plánovaného prerušenia dodávky.