Taliansko sa dohodlo s Egyptom na dodávkach zemného plynu na Apeninský polostrov

Do Talianska prídu tento rok z Egypta ďalšie tri miliardy metrov kubických zemného plynu. Talianska energetická spoločnosť ENI v stredu uviedla, že sa s egyptskou stranou dohodla na dodávke tejto komodity.

Táto dohoda predstavuje ďalší krok Talianska v snahe nahradiť čo najskôr ruské energie.

Ďalšie miliardy kubíkov pridá Alžírsko

Taliansko sa už tento týždeň dohodlo s Alžírskom, že k doterajším 21 miliardám metrov kubických plynu ročne pridá ďalších deväť miliárd metrov kubických.

To by dohromady prekonalo súčasných ruských 29 miliárd metrov kubických ročne. Zvýšené dodávky by sa mali začať na jeseň.

Pokryli takmer polovicu dodávok

Taliansko vďaka novým kontraktom v Alžírsku a Egypte pokrylo takmer polovicu množstva, ktoré na Apeninský polostrov prichádza od najväčšieho dodávateľa – Ruska.

Taliani rokovali aj s predstaviteľmi Azerbajdžanu, Kataru, Konga, Angoly a Mozambiku.