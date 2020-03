Tankovať by sme mali lacnejšie

Benzín a nafta by mali na slovenských čerpacích staniciach v najbližších dňoch zlacnieť. „Vzhľadom na aktuálny pokles cien ropy na trhoch predpokladáme, že ceny benzínu na čerpacích staniciach budú v nasledujúcom týždni mieriť smerom nadol,“ povedala pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Lacnejšie ako vlani

Ceny 95-oktánového benzínu sa na našich pumpách v deviatom tohtoročnom týždni oproti ôsmemu týždňu mierne zvýšili, a to o 0,6 %. Cena tohto typu benzínu sa tak nachádza na priemernej úrovni 1,294 eur za liter. Cena 98-oktánového benzínu bola v sledovanom týždni na úrovni 1,469 eur za liter a oproti ôsmemu týždňu taktiež mierne vzrástla o 0,5 %. K miernemu zdraženiu o 0,3 % došlo aj v prípade nafty, ktorej cena vzrástla na úroveň 1,187 eura za liter. „Mierny rast cien pohonných látok na našich pumpách bol výsledkom opatrného rastu cien ropy na svetovom trhu, ku ktorému dochádzalo hlavne v období od 10. do 20. februára. Ropa Brent sa v tomto čase priblížila už aj k 60-dolárovej hranici,“ podotkla Glasová.

Ceny na našich pumpách ale klesali od začiatku tohto roka. V porovnaní s úvodom roka je 95 aj 98-oktánový benzín lacnejší zhruba o 3,5 % a nafta až o 5,2 %. „V medziročnom porovnaní, teda v porovnaní s deviatym týždňom 2019, sú ceny 95-oktánového benzínu síce vyššie, ale len nepatrne o 0,2 %. 98-oktánový benzín je už v medziročnom porovnaní lacnejší, a to o 2,2 %. Majitelia naftových motorov taktiež dokážu čo, to ušetriť a medziročne tankujú naftu lacnejšie o 5,1 %,“ dodala Glasová.

Ropa Brent na trhoch

Počas minulého týždňa ceny čierneho zlata opäť klesali. Ropa Brent sa dokonca prepadla aj pod 50-dolárovú hranicu a naďalej klesá. Od začiatku minulého týždňa tak ropa Brent stratila zhruba 11 % zo svojej hodnoty. „Na trhoch totiž začala opäť narastať panika zo šírenia koronavírusu, ktorý sa udomácnil v Európe a sužuje viaceré krajiny únie. Šírenie koronavírusu v Európe môže spôsobiť ešte výraznejšie ochromenie celkového globálneho obchodu. To by malo samozrejme za následok spomalenie ekonomického rastu,“ vysvetlila Glasová.

Trhy tento týždeň upierali svoju pozornosť na zasadnutie kartelu OPEC, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 5. marca. Kartel prekvapil trhy dohodou o oveľa hlbších ťažobných škrtoch, než sa pôvodne očakávalo. Tieto škrty by mali byť na úrovni 1,5 mil. barelov denne, čím sa produkcia kartelu má celkovo znížiť až o 3,6 mil. barelov denne (po započítaní aj aktuálne platných škrtov). „Navyše, podľa vyjadrení kartelu by sa mali takéto limity uplatňovať po celý zvyšok tohto roka. Cena Brentu však paradoxne klesla pod 50 dolárov za barel a to v dôsledku obáv, či na dohodu pristúpia aj ďalšie partnerské producentské krajiny, hlavne Rusko,“ uzavrela Glasová.