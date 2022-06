Teherán vypol 27 kamier z jadrových zariadení. Grossi hovorí o smrtiacom údere pre iránsku dohodu

Irán začal s odstraňovaním 27 kamier z jadrových zariadení v krajine. Informoval o tom generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), podľa ktorého tak inšpektori nedokážu dostatočne sledovať pokroky Teheránu pri obohacovaní uránu.

Snahy o obnovenie jadrovej dohody

Oznámenie nasleduje deň po tom, ako Rada guvernérov MAAE kritizovala Irán za to, že neposkytol „dôveryhodné informácie“ o pôvode jadrového materiálu nájdeného na troch neoznámených lokalitách v krajine. Prichádza tiež po mesiacoch uviaznutých rokovaní zameraných na obnovenie iránskej jadrovej dohody z roku 2015.

Rafael Mariano Grossi to oznámil počas tlačovej konferencie vo Viedni, pričom vysvetlil, že tento krok predstavuje „vážnu komplikáciu“ pre agentúry tam plnohodnotne pracovať.

Ak sa podľa neho do troch až štyroch týždňov nedokážu dohodnúť na opätovnom zapnutí kamier, „bol by to smrtiaci úder“ rokovaniam o iránskej jadrovej dohode so svetovými mocnosťami. Grossi tiež varoval, že bez kamier môže Irán vyrobiť centrifúgy a presunúť ich na neznáme lokality.

Agentúra sa nevie dostať k záznamom

Irán zatiaľ odstraňovanie 27 kamier nepriznal, no už v stredu sa vyhrážal ďalšími krokmi a vypol dve zariadenia MAAE, ktoré monitorovali obohacovanie v zariadení Natanz.

Podľa Grossiho by v Iráne zostalo aktívnych ešte asi 40 kamier agentúry, no Teherán už i tak od februára 2021 zadržiava záznamy ako súčasť nátlaku na obnovenie dohody.

Irán a svetové mocnosti v roku 2015 uzavreli dohodu, na základe ktorej Irán výrazne obmedzil obohacovanie uránu výmenou za zrušenie ekonomických sankcií. Administratíva bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa však od nej v roku 2018 jednostranne odstúpila.

Rokovania s cieľom zachrániť dohodu vo Viedni od apríla stagnujú a Irán od amerického odstúpenia od nej spustil pokročilejšie centrifúgy a zvyšuje zásoby obohateného uránu.