Teplo niektorým domácnostiam zlacnie

Niektoré domácnosti zaplatia od budúceho roka menej nielen za dodávku elektriny a plynu, ale aj za teplo. Ako uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Radoslav Igaz, na základe aktuálnych cenových konaní sa cena tepla zníži v priemere o 3 %. „Domácnosti tak ušetria v priemere 45 eur za rok,“ dodal Igaz s tým, že spomínané údaje sú spriemerované a hodnoty jednotlivých dodávateľov tepla sa môžu líšiť.

Znížené dodávky tepla a ceny plynu

Na zmenu ceny tepla majú vplyv znížené dodávky tepla v predchádzajúcom roku a zníženie nákladov na nákup zemného plynu. „Z cenových konaní vyplýva, že na zníženie variabilnej zložky ceny tepla vplýval najmä pokles ceny zemného plynu a na druhej strane pokles objemov dodávky tepla mierne zvýšil fixnú zložku ceny tepla,“ doplnil Igaz.

Regulačný úrad dostal 81 návrhov na zmenu ceny tepla. Na Slovensku pritom pôsobí niečo vyše 300 dodávateľov tepla. „V súčasnosti platné ceny tepla platia do konca regulačného obdobia. Podľa zákona o regulácii nemajú regulované subjekty povinnosť predkladať návrhy na schválenie úradu každý rok, ale iba na prvý rok regulačného obdobia,“ vysvetlil Igaz. Do dnešného dňa regulačný úrad schválil 56 cenových návrhov.

Ceny tepla znižujú aj najväčšie teplárne

Ešte v októbri avizoval znižovanie cien tepla od veľkých štátnych teplární šéf MH Manažment Ľuboš Lopatka. Najvýraznejší pokles by mali pocítiť zákazníci v Bratislave. Tu by mali ceny klesnúť o 10 % oproti minulému roku, čo v priemere predstavuje úsporu 55 eur na domácnosť. Ceny pôjdu dole aj v Žiline, a to o 4 % a v Košiciach o takmer 2 %. V Martine a v Trnave ostanú ceny prakticky rovnaké, v prvom prípade sa znížia o 0,6 % a v druhom 0,4 %. Jedinú výnimkou tvorí tepláreň vo Zvolene, jej zákazníci si budú musieť priplatiť, keďže ceny stúpnu 3 %.

Domácnostiam sa znížia ceny aj ceny elektriny od 4 do 9 % a ceny plynu o od 21 do 27 %, podľa kategórie odberu. Domácnosti, ktoré vykurujú plynom, by mohli v budúcom roku usporiť až 125 eur. Domácnosť, ktorá využíva zemný plyn aj na ohrev vody, môže ušetriť takmer 60 eur za rok. Domácnosť, ktorá používa plyn primárne na varenie, usporí necelé dve eurá za rok.