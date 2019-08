Tesla chce oživiť výrobu vo svoje firme SolarCity

Americký výrobca elektromobilov Tesla sa snaží oživiť produkciu dcérskej firmy SolarCity. A to tým, že chce umožniť, aby si spotrebitelia solárne systémy pre obytné domy nekupovali ale prenajímali. Informoval o tom generálny riaditeľ Tesly Elon Musk sériou správ na Twitteri. Firma umožní prenájom solárnych systémov obyvateľom šiestich amerických štátov. Tesla ponúka cenu za prenájom od 50 USD mesačne a v prípade Kalifornie od 65 USD mesačne. Generálny riaditeľ Tesly uviedol, že spotrebitelia môžu prenájom solárnych panelov kedykoľvek zrušiť, ale internetová stránka Tesly informuje, že odstránenie panelov a vrátenie strechy do pôvodného stavu stojí 1 500 USD. Prenájom solárnych panelov Tesla okrem Kalifornie ponúka aj v štátoch Arizona, Connecticut, Massachusetts, New Jersey a Nové Mexiko.