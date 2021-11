TESLA Group súčasťou slovenského pavilónu na EXPO Dubaj 2020

Join the making of a new world… Toto je motto aktuálnej svetovej výstavy EXPO 2020 Dubai.

Cieľom EXPO je prezentácia celosvetového pokroku ľudstva vo všetkých hlavných oblastiach rozvoja od urbanizmu, transportu, informačných technológií, ochrany prírody až po aktuálny progres vo vesmírnom programe.

Akýkoľvek progres ľudstva je bezprostredne spojený s energetikou – získavaním či dodávkou elektrickej energie. Energetika, je ďalšie odvetvie, ktoré prejde v najbližších rokoch obrovskou premenou v porovnaní s tým ako ho dnes poznáme. Zásadnou zmenou je prechod od centralizovanej koncepcie energetiky k decentralizovanej.

Tieto zmeny sú vyvolané rastom populácie, urbanizmom, rozvojom informačných a počítačových technológií, všeobecnou elektronizáciou a digitalizáciou, elektromobilitou či s plánmi človeka začať s osídľovaním blízkych planét. To všetko potrebuje stabilnú, lacnú a všadeprítomnú elektrickú energiu, ktorú je možné veľmi rýchlo stavať, jednoducho škálovať a lacno udržiavať.

Súčasný centralizovaný systém výroby a distribúcie bude nahradený konceptom decentralizovaných miestnych hybridných elektrární, ktorý TESLA Group koncepčne aj technologicky rozvíja a vo vybraných krajinách už aj buduje. Pretože sa cítime byť súčasťou myšlienky „making of a new world“ a chceme ju podporiť našou myšlienkou „bringing energy for better life“. Sme poctení, že môžeme byť súčasťou tohto podujatia a prezentovať na ňom naše unikátne riešenia.

Dnes konečne väčšina z nás začala seriózne vnímať riziko rastu cien energií, ktoré sa začalo. Tento rast je však dávno prognózovaný, keďže z dlhodobého pohľadu vzniká problém s pokrývaním potrieb zákazníkov. Preto je dôležité už teraz uvažovať o možnostiach, ako nahradiť tradičné formy dodávky energie moderným spôsobom, čo prináša pravé koncept Hybridných elektrární.

Hybridná elektráreň funguje na princípe generovania energie v mieste spotreby s kombinovaným odberom/ dodávkou z/do distribučnej siete, maximalizuje využitie slnečnej energie a vďaka priebežnému uskladňovania elektriny v batériách poskytuje presnú, stabilnú a efektívnejšiu dodávku elektriny a zároveň ponúka nové obchodné modely, prinášajúce spotrebiteľom ekonomické úspory a energetickým operátorom technicko- prevádzkové benefity.

TESLA Hybrid Power Plant koncept. Foto: TESLA Group

V rámci tematického bloku „Urban&Rural“ week predstaví TESLA Blue Planet produktovú radu batériových energetických úložísk COMMERCIAL BESS pre hybridné riešenia, určené na zvýšenie spotreby prírodnej energie a zníženie nákladov za energiu v komerčných a premyslených objektoch, ako veľké administratívne budovy; obchodné a komerčné centrá; letiská; priemyselné haly a priemyselné zóny; logistické parky; parkoviská a nabíjacie stanice pre elektromobily či výrobné podniky a poľnohospodárske prevádzky.

