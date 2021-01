Tretí blok blok v Mochovciach je bez štvrtého nerentabilný. Podľa Galeka treba dostavať oba

Slovensko by nemalo rezignovať pri dostavbe štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Ako uviedol v rozhovore pre portál vEnergetike.sk a agentúru SITA štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek, tretí blok je totiž bez dokončenia štvrtého ekonomicky nenávratnou záležitosťou. Štvrtý jadrový mochovský blok by mal byť pripravený začať vyrábať elektrinu dva roky po dostavbe tretieho bloku, čiže niekedy v roku 2023. Podľa oficiálne zverejnených informácií z novembra minulého roka je štvrtý blok dokončený na 87,76 percent.

Nášľapná mína

Štátny tajomník po nástupe do funkcie očakával, že dostavba Mochoviec bude tou najväčšou nášľapnou mínou. „Všetky vlády Smeru totiž ignorovali tento problém, ktorý v roku 2008 vyrobil práve Robert Fico, keď do dostavby tretieho a štvrtého bloku dotlačil spoločnosť Enel bez akýchkoľvek skúseností s jadrovými elektrárňami,“ zdôraznil Galek s tým, že práve takáto politika spôsobila viac ako dvojnásobné predraženie a predĺženie dostavby o viac ako osem rokov.

Situácia pri dostavbe mochovských blokov je podľa Galeka aktuálne taká, že v prvom štvrťroku 2021 by malo byť vydané prvostupňové rozhodnutie na prevádzku tretieho bloku. Otázka bezpečnosti je podľa neho samozrejme prvoradá a proces bude možné spustiť iba so súhlasom Úradu jadrového dozoru SR. „Toto je to povestné svetlo na konci tunela, ktoré žiaľ pre nečinnosť predošlých vlád Smeru nebude lacné,“ podotkol štátny tajomník, ktorý narážal na opätovné navýšenie rozpočtu na dostavbu Mochoviec o ďalších 495 mil. eur na 6,195 mld. eur.

Dodatočné peniaze zabezpečí majoritný vlastník

„Tieto prostriedky v plnom rozsahu musí zabezpečiť 66-percentný akcionár Slovenských elektrární, spoločnosť SPH. Takýto úver bude podradený všetkým ostatným záväzkom Slovenských elektrární, teda vyplatený ako posledný. Rovnako sme si ako, síce minoritný akcionár, avšak úspešne presadili požiadavku na expertné posúdenie fungovania súčasného manažmentu zodpovedného za dostavbu Mochoviec a pokiaľ sa preukážu ich zlyhania, tak aj následnú nekompromisnú výmenu,“ konštatoval Galek.

Pôvodné termíny dostavby mochovských jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali. Dostavba si mala vyžiadať podľa posledných informácií 6,2 miliardy eur. Suma sa taktiež niekoľkokrát navyšovala, na začiatku dostavby mali elektrárne v pláne minúť necelé tri miliardy eur. Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008.