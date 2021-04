Tretí blok elektrárne Mochovce uvedieme do prevádzky do konca roka, potvrdil štátny tajomník Galek

Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce uvedieme do komerčnej prevádzky do konca tohto roka. Na štvrtkovej tlačovej besede to potvrdil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. „Vďaka rokovaniam so Slovenskými elektrárňami máme dnes stav, že dostavba sa pohla výraznými krokmi dopredu,“ povedal Galek.

V súčasnosti čaká tretí mochovský jadrový blok na prvostupňové rozhodnutie o povolení prevádzky. „Zavážanie jadrového paliva je naplánované v septembri tohto roku, čo je uvádzanie bloku do skúšobnej prevádzky,“ podotkol Galek.

Termíny sa viackrát posúvali

Štvrtý blok, ktorý je v súčasnosti dostavaný na zhruba 88 percent, by chceli Slovenské elektrárne, ktoré dostavujú Mochovce, uviesť do prevádzky dva roky po treťom bloku. Pôvodné termíny dostavby dvoch mochovských jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali.

Dostavba by si mala vyžiadať podľa posledných informácií 6,2 miliardy eur. Suma sa tiež niekoľkokrát navyšovala, na začiatku dostavby mali elektrárne v pláne minúť necelé tri miliardy eur.

S dostavbou začali v roku 2008

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.

Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 percent z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.