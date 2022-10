Tretí blok v Mochovciach dosiahol ďalší dôležitý míľnik, reaktor uvádzajú do života

Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce dosiahol v sobotu 22. októbra minimálny kontrolovaný výkon. V reaktore tretieho bloku už prebieha kontrolovaná reťazová štiepna reakcia, aj keď výkon reaktora je veľmi blízky nule.

„Toto je veľmi dôležitý míľnik pri spúšťaní jadrového reaktora. Je to moment, keď nám jadrové palivo v reaktore ožilo a reaktor uvádzame do života. Na plný výkon by mal ísť začiatkom budúceho roka,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.

Začína sa fyzikálne spúšťanie

„Dnes začíname testy fyzikálneho spúšťania a uvádzame reaktor na výkon. Pri prvom spúšťaní reaktora ide o komplexné skúšky, v rámci nich sa reálne overujú všetky charakteristiky aktívnej zóny reaktora,“ dodal riaditeľ elektrárne Mochovce Martin Mráz.

Po absolvovaní testov v najbližších dňoch prejde tretí blok z fyzikálneho na energetické spúšťanie. To znamená, že teplo z reaktora bude dostatočné na zohrievanie vody a výrobu pary, ktorá roztočí turbíny. Výkon reaktora sa bude postupne zvyšovať a pri 20 % bude elektráreň prvýkrát prifázovaná do elektrizačnej sústavy Slovenska.

Druhá fáza spúšťania

V ďalšej fáze uvádzania do prevádzky, tzv. energetického spúšťania, sa postupne zvyšuje výkon reaktora a vykonáva sa množstvo testov. Simulujú sa aj situácie, ktoré elektráreň v bežnej prevádzke pravdepodobne nikdy nezažije.

Výkonová hladina sa zvyšuje postupne, až napokon reaktor dosiahne 100 percent výkonu. Až v tejto druhej fáze spúšťania sa prvé megawatthodiny z nového bloku v Mochovciach, bez emisií oxidu uhličitého, dostanú do slovenskej elektrizačnej sústavy.

Ďalší dôležitý míľnik

Slovenské elektrárne tak dosiahli ďalší dôležitý míľnik pri uvádzaní jadrového zariadenia do prevádzky. Slovenský dominantný výrobca elektriny odštartoval uvádzanie tretieho bloku do prevádzky 9. septembra, keď začal zavážať jadrové palivo.

Po ukončení zavážky paliva 12. septembra pristúpili k montáži reaktora, ktorá sa skončila 20. septembra. Na treťom bloku úspešne absolvovali všetky tesnostné a pevnostné testy primárneho okruhu a hermetickej zóny.

Spúšťanie je zavŕšené 144-hodinovým preukazným chodom tretieho mochovského bloku na jeho plnom výkone. Z pohľadu výroby elektriny sa tak Slovensko už v roku 2023 stane energeticky sebestačné. Životnosť nového bloku je plánovaná na minimálne 60 rokov.