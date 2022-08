Tretí mochovský blok dostal od ÚJD zelenú, môže sa spustiť do prevádzky

Spusteniu tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce do prevádzky už nič nebráni. Úrad jadrového dozoru vydal druhostupňové rozhodnutie pre uvádzanie tretieho bloku v Mochovciach do prevádzky. Ako informoval úrad, Slovenské elektrárne tak po doručení rozhodnutia môžu začať so zavážaním jadrového paliva do tretieho bloku.

Dôsledná kontrola úradu

Predsedníčka ÚJD Marta Žiaková ako druhostupňový správny orgán zamietla podaný rozklad a potvrdila prvostupňové rozhodnutie, ktorým úrad vydal povolenie pre uvádzanie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky.

„ÚJD dôsledne kontroloval a vyhodnocoval všetky oblasti, preukazujúce technickú a kvalitatívnu pripravenosť tretieho bloku na zavezenie paliva. Pripravenosť reaktorového bloku na zavezenie prvej palivovej kazety a začiatok aktívnych skúšok musel investor preukázať komplexne vo všetkých posudzovaných oblastiach,“ uviedol úrad.

Rozsiahla činnosť inšpektorov

Vo vydanom druhostupňovom rozhodnutí sa predsedníčka ÚJD vysporiadala s vecnými aj formálno-procesnými pripomienkami, námietkami a podanými podnetmi.

„Vydaniu povolení predchádzala rozsiahla inšpekčná a analytická činnosť inšpektorov ÚJD a ich externej podpory. Druhostupňové rozhodnutie bolo vydané až po dôslednom vyhodnotení všetkých nezávislých analýz a odborných posudkov, ktoré si úrad nechal vypracovať s dôrazom na jadrovú bezpečnosť ako najvyššiu prioritu,“ konštatoval kontrolný orgán.