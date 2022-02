Trhové ceny ropy môžu v tomto roku prekročiť hranicu 100 dolárov, vývoj závisí od rusko-ukrajinského konfliktu

Trhové ceny ropy Brent sú už pred bránou 100-dolárovej hranice. Niektorí slovenskí analytici nevylučujú, že v tomto roku sa im podarí túto hranicu prekonať. Analytička 365.bank Jana Glasová nevylučuje, že čierne zlato už počas najbližších mesiacov prekročí hranicu 100 amerických dolárov za barel. Mohlo by sa tak stať predovšetkým vtedy, ak bude ďalej eskalovať konflikt na Ukrajine.

„Rusko totiž patrí medzi najväčších producentov ropy vo svete a investori sa obávajú, že by mohlo dôjsť k zníženiu ruských dodávok ropy na svetový trh. Pokles ruskej ropy na trhu by mohol byť dôsledkom samotného rozhodnutia ruskej strany alebo dôsledkom sankcií zo strany EÚ či USA. Nižšia ponuka ropy by následne mohla vytlačiť jej ceny aj nad 100-dolárovú hranicu,“ povedala pre agentúru SITA Glasová.