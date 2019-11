Ukrajina a Rusko sa pri plyne stále nedohodli, slovenské ministerstvo sa pripravuje na rôzne scenáre

S blížiacim sa koncom tohto roka narastajú v Európe, ale hlavne na Slovensku, obavy z možnej plynovej krízy. Rusko a Ukrajina sa totiž stále nedohodli na nových zmluvách o preprave plynu. Slovenské ministerstvo hospodárstva (MH) je nateraz pokojné a pripravuje sa na možné krízové scenáre. „Pozorne sledujeme rokovania na najvyššej úrovni medzi Európskou komisiou, Ukrajinou a Ruskom. Pre naše ministerstvo je dôležité, aby tieto rokovania dospeli k dohode o využití prepravy plynu cez Ukrajinu, a tým aj k dohode, ktorá zabezpečí bezpečné a stabilné dodávky ruského plynu cez územie Ukrajiny aj po 1. januári 2020. Aktuálne dianie rozhodne nepodceňujeme a pripravujeme sa zodpovedne na viaceré scenáre vývoja,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca ministra hospodárstva Maroš Stano.

Na plynovú krízu sme pripravení

Po plynovej kríze z roku 2009 je podľa súčasného vedenia ministerstva hospodárstva Slovensko pripravené na prípadné zastavenia alebo obmedzenia dodávok plynu tak, aby bol zabezpečený plyn pre odberateľov na Slovensku. „Sieť dodávok plynu je diverzifikovaná, pričom vieme dovážať plyn aj inými trasami, respektíve z iných častí Európy,“ dodal Stano. V oblasti energetickej bezpečnosti je teda podľa rezortu hospodárstva Slovensko na krízové situácie pripravené neporovnateľne lepšie ako pred desiatimi rokmi.

Súčasne priebežne už niekoľko mesiacov pokračujú stretnutia na úrovni všetkých príslušných podnikov a ministerstva hospodárstva, kde sa informuje o aktuálnej situácii a stave pripravenosti. Stretnutia sú naplánované aj na medzištátnej úrovni. „Už v najbližšom období sa minister hospodárstva Peter Žiga plánuje stretnúť aj s ministrom zahraničných vecí a obchodu Maďarskej republiky Péterom Szijjártóom. Dôležitou témou ich rokovania bude aj koordinácia medzi oboma štátmi v prípade krízovej situácie,“ konštatoval Stano.

Zatiaľ bez dohody

Ako informovala koncom októbra Európska komisia, štvrté kolo trojstranných rokovaní medzi Európskou komisiou, Ruskom a Ukrajinou o dlhodobých dodávkach plynu do Európy skončilo bez výsledku. Podpredseda komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič následne apeloval na Moskvu a Kyjev, aby zintenzívnili bilaterálne rokovania. Na tie by mohli nadviazať trojstranné rozhovory o technických otázkach pod záštitou komisie. Ďalšie kolo trojstranných rozhovorov na politickej úrovni by sa malo uskutočniť v novembri, podľa Šefčoviča „v čo najskoršom termíne“.

Putin na tlačovej konferencii po summite organizácie BRICS v Brazílii vo štvrtok povedal, že existuje riziko zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu. Putin uviedol, že situáciu by mohla zhoršiť žaloba, ktorú Naftogaz podal voči Gazpromu v novembri, a dodal, že Rusko je pripravené uzavrieť dohodu o tranzite plynu s Ukrajinou. „Viackrát sme povedali, že sme pripravení spolupracovať s Ukrajinou aj pri tranzite nášho plynu do Európy aj pri dodávkach samotnej Ukrajine, mimochodom pri cenách, ktoré sú nižšie ako tie, za ktoré Ukrajina dostáva ruský plyn reverznou cestou z Európy,“ povedal Putin.

Naftogaz podľa jeho šéfa Andrija Koboljeva nikdy neodmietal kupovať zemný plyn od ruského Gazpromu za trhové ceny, ale ruský plynárenský monopol si podľa neho odmieta plniť svoje záväzky vyplývajúce z terajšieho kontraktu. Šéf Naftogazu to napísal na svojej facebookovej stránke v reakcii na najnovšie vyhlásenie ruského prezidenta Vladimira Putina o tranzite a dodávkach plynu.

Zásobníky plynu a reverz

Dodávka zemného plynu pre slovenských odberateľov bude aj v prípade vypuknutia plynovej krízy zabezpečená hlavne na základe zmlúv jednotlivých dodávateľov plynu pôsobiacich na Slovensku. V prípade vypuknutia plynovej krízy sa môžeme podľa ministerstva spoľahnúť aj na zásoby plynu v podzemných zásobníkoch, ktoré prevádzkujú firmy Nafta, Pozagas a SPP Storage. Ich celková kapacita je 4,66 miliardy metrov kubických.

Slovensko sa môže spoľahnúť už aj na viacero nových plynovodných prepojení s okolitými krajinami, ktoré pred desiatimi rokmi chýbali. V rámci prepojenia slovenskej a českej prepravnej siete vykonali prepravné spoločnosti technické opatrenia, ktoré umožnia reverzný tok plynu z Českej republiky na Slovensko. Denne sa môže týmto reverzom prepraviť 67 miliónov metrov kubických plynu. Reverzný tok plynu môže Slovensko využiť aj z Rakúska. Kapacita tohto plynovodného prepojenia je 23 miliónov kubíkov denne. V prípade mimoriadnych núdzových situácii by bolo možné využiť aj funkčné prepojenie na úrovni distribučných sietí Kittsee – Petržalka. Od roku 2015 je v prevádzke aj plynovod medzi Slovenskom a Maďarskom. Týmto plynovodom by mohlo na naše územie denne prúdiť päť miliónov metrov kubických plynu.

Na Slovensku je v súčasnosti viac ako 1,5 milióna odberateľov plynu vo všetkých spotrebiteľských segmentoch. Najvýznamnejším dodávateľom plynu je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávku zemného plynu má zabezpečenú na základe dlhodobej zmluvy s ruskou spoločnosťou Gazprom Export. Uvedenú zmluvu firmy podpísali v novembri 2008 s platnosťou od 1. januára 2009 na obdobie 20 rokov.

Prvá a zatiaľ jediná plynová kríza zasiahla Slovensko v januári 2009. Úplné zastavenie dodávok zemného plynu na Slovensko z Ruska cez Ukrajinu trvalo zhruba dva týždne. Redukcia zásobovania bola dôsledkom dlhodobého sporu medzi Kyjevom a Moskvou týkajúceho sa cien plynu.