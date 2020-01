Ukrajina od začiatku roka do Európy prepravuje 35 až 45 miliónov kubických metrov ruského plynu denne

Ukrajinský prevádzkovateľ plynárenského transmisného systému od prvého januára tohto roka zabezpečuje prepravu zemného plynu z Ruskej federácie do krajín Európskej únie a Moldavska v objeme 35 až 45 miliónov kubických metrov denne. Ukrajinský operátor transmisného systému Gas TSO of Ukraine zároveň dostáva všetky platby za denné kapacity tranzitu na základe objednanej prepravy pre rok 2020 v objeme 65 miliárd kubických metrov plynu. Informuje o tom portál tsoua.com. To potvrdzuje jasné výhody princípu „dodaj alebo zaplať“, ktorý sa preniesol do ukrajinskej legislatívy v súlade s pravidlami EÚ, poznamenal portál.

Bezproblémová preprava plynu

„Dodavky zemného plynu v smere z Ukrajiny na Slovensko prebiehajú presne podla požiadaviek zákazníkov,“ uviedol v tejto súvislosti slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eurstream. Preprava je rovnako bezproblémová aj na ostatných prepojovacich bodoch, dodal Eustream.