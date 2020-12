Ukrajinci chcú ťažiť plyn v Čiernom mori

Ukrajina chystá prieskum ložísk plynu pri svojom pobreží v severozápadnej časti Čierneho mora, v takzvanej oblasti Delfín, pričom sa predpokladá, že ročná ťažba plynu z tejto lokality by mohla byť 2 až 5 miliárd kubických metrov. Prieskum ložísk má realizovať spoločnosť Naftogaz. Informuje o tom portál projects.censor.net, ktorý konštatuje, že Ukrajina nemá dostatočnú produkciu plynu na uspokojenie svojich potrieb. V roku 2019 krajina spotrebovala asi 30 miliárd kubických metrov plynu, pričom musela doviezť 14,3 miliárd metrov kubických.

Polia Dnepersko-Doneckej kotliny takmer vyčerpané

Podľa ťažobných spoločností sú hlavné polia Dnepersko-Doneckej kotliny takmer vyčerpané, preto je potrebné hľadať plyn na nových miestach. K realizácii sa priblížil prieskum ložísk ropy a plynu v Čiernom mori. Ukrajinská vláda totiž uznesením koncom novembra umožnila prieskum šelfu Čierneho mora s možnosťou ťažby ropy a zemného plynu vo výlučnej ekonomickej zóne Ukrajiny. Čaká sa na to, že štátna geologická služba na základe rozhodnutia vlády vydá Naftogazu príslušné špeciálne povolenia.

Snaha Ukrajiny o začatie produkcie plynu z čiernomorského šelfu má dlhú históriu, poznamenáva portál projects.censor.net. Napríklad roku 2007 vláda podpísala dohodu so spoločnosťou Vanco International o ťažbe v Prikerčenskej oblasti pri juhovýchodnom pobreží Krymu. Podľa portálu Unconventional Gas by mohla byť potenciálna produkcia z tejto oblasti 4,5 miliardy kubických metrov plynu ročne. Firma neskôr ťažobné práva previedla na svoju dcéru Vanco Prikerčenska, ktorú spoločne vlastnia firmy DTEK Rinata Achmetova a Shadowlight Investments Limited. V roku 2008 vláda dohodu zrušila. Po ruskom obsadení Krymu však Ukrajina stratila prístup do tejto oblasti.

Ťažba plynu v Skýtskej oblasti

V roku 2012 Kyjev podnikol kroky aj na ťažbu v takzvanej Skýtskej oblasti pri juhozápadnom pobreží Krymu, kde potenciálna produkcia môže byť 10 miliárd kubických metrov ročne. Víťazom výberového konania sa stalo konzorcium ExxonMobil Exploration a Production Ukraine, ale po obsadení Krymu Ruskom konzorcium od projektu odstúpilo. Okrem bezpečnostných problémov však ukrajinské snahy o ťažbu plynu najnovšie začal brzdiť aj pokles jeho cien. „Pokles cien sa zintenzívnil pre teplú zimu 2019-2020 a pandémiu COVID-19. Za necelý rok plyn zlacnel z 12-tisíc hrivien za tisíc kubických metrov na menej ako 4-tisíc hrivien za tisíc kubických metrov. Neskôr sa ceny trochu zotavili, ale trend poklesu uhľovodíkov zostáva globálny,“ dodáva portál.