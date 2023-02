Ukrajinská Odesa zostala bez elektriny, na stanici vysokého napätia došlo k technologickej havárii výrazného rozsahu

Ukrajina núdzovo zastavila dodávky elektriny v meste Odesa po „technologickej havárii“ na stanici vysokého napätia, ktorú nedávno poškodili ruské útoky.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ na komunikačnej platforme Telegram napísal: „Situácia je zložitá, rozsah havárie je výrazný, nie je možné rýchlo obnoviť dodávky elektriny“.

Predseda vlády dodal, že sa pracuje na oživení „kritickej infraštruktúry“ hlavne preto, že na Ukrajine je vlna studeného počasia, čo znamená, že vykurovanie je nevyhnutné.

Do oblasti prepravia generátory a do Odesy presunú aj plynovú turbínu, ktorú Ukrajina dostala od USA. Informuje o tom web The Guardian.