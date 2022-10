Únia zatiaľ nepriniesla očakávané riešenia v boji s drahými energiami, myslí si minister Hirman

Európska únia (EÚ) nepriniesla očakávané riešenia v boji s energetickou krízou. Ako ďalej po zasadnutí Rady ministrov pre energetiku zdôraznil slovenský minister hospodárstva Karel Hirman, v súčasnosti cena plynu nereflektuje nedostatok komodity, ale špekulácie na trhu. Podľa nášho ministra, vysoké ceny plynu by sa mali riešiť zavedením stropov, ktoré zohľadnia rozdiely medzi potrubným a skvapalneným (LNG) plynom. Hirman zásadne odmieta stanovenie takéhoto stropu výlučne na plyn z Ruskej federácie.

Zastropovanie cien

„Už pred Radou sme očakávali takýto výsledok. Preto pred samotným zasadnutím vznikol otvorený list na zastropovanie cien plynu a táto požiadavka bola našou prioritou na ceste do Bruselu. Som rád, že diskusia potvrdila snahu väčšiny štátov pracovať na tomto návrhu do detailov a považujú tento za realistickejší, ako samotný návrh predložený Radou. Zároveň je dôležité, že sa na takejto dohode podieľame od jej samotného vzniku, i pri jej zapracovaní do praxe,“ uviedol Hirman.

Kľúčové pre Slovensko je podľa Hirmana to, že ide o silnú zhodu partnerov podpísaných pod otvorený list, že máme rovnaký pohľad na vec, a to vrátane aplikácie tejto myšlienky do praxe, a že si krajiny uvedomujú jej rýchly efekt pre riešenie vysokých cien energií. „Som naozaj rád, že sme sa pripojili k iniciatíve, ktorá má šancu na úspech, a najmä výhľad na zmysluplné riešenie,“ konštatoval Hirman.

Trh ovplyvnený špekuláciami

Ako ďalej dodal, dôležitá je taktiež bezpečnosť dodávok plynu a zvýšenie dohľadu nad trhom s plynom, ktorý je ovplyvnený špekuláciami. Na uvedenom sa zhodlo viacero členských štátov, ktoré zdôraznili potrebu ďalších opatrení v oblasti znižovania spotreby plynu, nutnosť zvýšenia transparentnosti a trhového dohľadu nad energetickými trhmi s možnosťou zastavenia špekulatívnych obchodov.

Minister hospodárstva taktiež na zasadnutí v Bruseli vyzdvihol potrebu využitia prostriedkov Európskej únie, či už prostriedkov zo štrukturálnych fondov alebo z Plánu obnovy a odolnosti a potrebu úpravu pravidiel štátnej pomoci tak, aby sme v rámci Slovenska mohli kompenzovať podniky na dlhší čas a vo vyššej miere.