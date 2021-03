ÚRSO plánuje nakopnúť inovácie v energetike. Pomôcť má regulačný sandbox

Elektromobilita, inteligentné siete a mestá, či zmena spotrebiteľa na výrobcu-spotrebiteľa. Slovenských spotrebiteľov, či už firemných ale aj domácnosti, čaká nástup inovatívnych služieb a produktov v rámci energetiky.

Pomôcť má tomu aj takzvaný regulačný sandbox („pieskovisko“) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). O tom, čo presne to je a aké projekty sa budú môcť uchádzať o podporu, sme sa rozprávali s predsedom ÚRSO Andrejom Jurisom. O regulačnom sandboxe sa budeme rozprávať aj 25.3. v rámci konferencie SmartNRGFórum, na ktorú sa teraz môžete bezplatne registrovať.

Čo si možno predstaviť pod pripravovaným regulačným „pieskoviskom“?

Pokúsim sa to vysvetliť na zjednodušenom príklade. Predstavte si napríklad situáciu občanov žijúcich niekde v odľahlejšej lokalite. Žijú v krásnom prostredí, ale ich domy sú tak vzdialené od najbližšej trafostanice, že mávajú nežiadúce výpadky elektriny. Distribútor elektriny by pritom mohol mať pre nich riešenie – odberateľom by do domov namontoval špeciálne batérie, ktoré by ich problém s výpadkami elektriny mohli vyriešiť.

Lenže, pre distribútora aj odberateľa ide zatiaľ iba o nápad, o novú vec, na ktorú si možno len tak netrúfajú. A tu je práve priestor pre regulačný sandbox, v ktorom si môžu nápad odskúšať. Výsledkom takéhoto sandboxu by mohlo byť napríklad riešenie, že ÚRSO umožní distribučke dať si inštaláciu batérií do nákladov a odberateľ dostane legislatívnu možnosť takúto batériu využívať. A toto riešenie bude zároveň k dispozícii pre celé Slovensko.

Regulačný sandbox je pomerne bežný nástroj v mnohých krajinách EÚ.

Prečo je vôbec potrebný takýto sandbox? Prečo neprichádzajú inovácie v energetike aj bez takýchto nástrojov?

V bežnej regulačnej praxi nie je veľký priestor preniesť do regulovaných cien náklady na inovácie a testovanie nových obchodných modelov a riešení. Regulácia má jasne stanovené pravidlá a vzorce, ktoré prísne sledujú oprávnenosť nákladov a primeranosť zisku firiem na jasne definované služby, či už je to prenos, alebo distribúcia a dodávka energií a vody.

Pri inováciách, či už vo forme nových služieb a obzvlášť pri nasadzovaní nových technológií, máte pomerne veľa otáznikov. Mnohé sú úplne nové, neotestované, nie je jasný pomer nákladov a prínosov, a v konečnom dôsledku sa po ich nasadení v praxi môžu ukázať ako nezaujímavé pre spotrebiteľov. Tým pádom aj regulované subjekty idú radšej na istotu, minimalizujú riziko a poskytujú služby a produkty, ktoré regulácia vo svojich vzorcoch pokrýva.

Sandbox ako projekt už asi vo svete nie je novinkou.

Regulačný sandbox je pomerne bežný nástroj v mnohých krajinách EÚ, ako napríklad vo Veľkej Británii, Nemecku alebo Holandsku. Ide o virtuálny priestor, kde môžu výrobcovia, dodávatelia a distribútori energií a vody testovať v rámci pilotných projektov nové technológie, trhové mechanizmy, a koncepty služieb pre spotrebiteľov.

Aký bude teda záber regulačného sandboxu, ktorý ÚRSO predstavuje?

Slovensko čaká implementácia zimného energetického balíčka EÚ. Ten aj u nás zavedie mnohé nové koncepty a nových účastníkov trhu, ako je napríklad flexibilita alebo agregátor. Zároveň nás čaká zásadná zmena u mnohých odberateľov energií, ktorí sa budú postupne transformovať z bežného spotrebiteľa na kombináciu výrobcu a spotrebiteľa, prípadne na miestne energetické spoločenstvá.

Už dnes máme mnohé domácnosti, ktoré majú fotovoltické panely a prebytočnú elektrinu dodávajú do siete, zatiaľ často bez nejakej protihodnoty, zadarmo. Nové pravidlá EÚ predpokladajú vytvorenie príležitostí pre aktívne obchodovanie s takouto energiou a tým vytvorenie možností zárobku pre týchto odberateľov. Zároveň sa u nás, ako aj v celej EÚ, spustil pomerne intenzívny rozvoj elektromobility, ktorá bude vyžadovať pomerne veľa novej kapacity v sústavách, avšak zároveň môže prispieť k stabilizácii a lepšiemu využitiu sústav.

Keďže tieto trendy prinášajú nové služby a nasadenie nových technológií, regulátor potrebuje vytvoriť priestor na pilotné testovanie inovatívnych obchodných a technologických konceptov. Aj pre nás ako regulátora pomôžu dáta, ktoré vyprodukujú projekty v sandbox-e, nastaviť regulačný rámec tak, aby tieto nové služby a technológie priniesli pridanú hodnotu pre spotrebiteľov.