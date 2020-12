ÚRSO zmenil niektoré poplatky pri elektrine

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zmenil niektoré poplatky vstupujúce do koncových cien elektriny. ÚRSO určil tarify za systémové služby a prenos elektriny. „Obe zložky sú súčasťou celkovej koncovej ceny elektriny, ktorú platíme vo svojich účtoch za elektrinu. Úrad v nich urobil niekoľko zásadných zmien v prospech všetkých spotrebiteľov,“ informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Tarifa za systémové služby

V budúcom roku na základe rozhodnutia regulačného úradu bude tarifa za systémové služby (TSS) stáť 6,3081 eura za megawatthodinu, čiže o 0,960 eura viac ako v tomto roku. „Úrad využil všetky regulačné nástroje, aby eliminoval vplyv pandémie na medziročný pokles plánovanej koncovej spotreby elektriny,“ dodal Igaz.

„V prípade TSS sme urobili dve dôležité rozhodnutia v prospech všetkých spotrebiteľov. Prvé je, že sme zásadne, viac ako o štyri milióny eur, znížili náklady na poskytovanie jednotlivých podporných služieb, ktoré vstupujú do ceny TSS, čo má za cieľ ďalej zefektívňovať trh s podpornými službami,“ povedal predseda ÚRSO Andrej Juris. Regulátor taktiež znížil koeficient individuálnej sadzby TSS pre štyroch veľkých odberateľov elektriny (OFZ, Slovalco, Duslo, Fortischem) z 0,95 na 0,90. „Dávame tým signál, že súčasný systém výnimiek a zliav chceme riešiť systémovo v rámci komplexného prenastavenia taríf na budúci rok,“ zdôraznil Juris.

Cena za prenos elektriny

Regulačný úrad určil pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu cenu za prenos elektriny. Súčasťou sú tri tarify. Za tarifu za rezervovanú kapacitu zaplatia odberatelia v budúcom roku o 1,4 % menej, za tarifu za prenos o 0,71 % menej. Zvyšuje sa len tarifa za straty, a to viac ako o 8 %. Pre spoločnosť SEPS to znamená medziročné zníženie plánovaných výnosov za prístup do prenosovej sústavy viac ako o 3 milióny eur. Medziročný dopad na štyroch veľkých odberateľov priamo pripojených na prenos (OFZ, Slovalco, Duslo, Fortischem) je v tomto prípade podľa ÚRSO blízky nule. Teda v roku 2021 zaplatia za prenos približne rovnako ako v tomto roku.

„Konkrétny dopad zmeny TSS a ceny za prenos elektriny na koncovú cenu elektriny a náklady slovenských domácností v roku 2021 budú známe po finalizácii distribučných taríf a tarify za prevádzkovanie systému,“ konštatoval Igaz.