ÚRSO zverejnil návrh novej vyhlášky o cenovej regulácii dodávky plynu na Slovensku

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil návrh novej vyhlášky, ktorou sa stanovuje cenová regulácia dodávky plynu na Slovensku. Materiál je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Regulačným obdobím by v súlade so schválenou regulačnou politikou malo byť obdobie od roku 2023 do roku 2027.

Ustanovenie cenovej regulácie

„Cieľom návrhu vyhlášky je v súlade so splnomocňovacími ustanoveniami zákona o regulácii ustanoviť cenovú reguláciu dodávky plynu, so zohľadnením cieľov a priorít, ktoré určila regulačná politika na nadchádzajúce šieste regulačné obdobie,“ konštatuje ÚRSO.

Navrhovanou vyhláškou sa stanovuje rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie dodávky plynu, rozsah, štruktúra a výška oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku, postup a podmienky uplatňovania ceny, ako aj podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe jeho predkladania.

Stabilné regulované prostredie

Zámerom je podľa úradu zabezpečiť stabilné regulované prostredie pre vybrané skupiny odberateľov a pri mimoriadnych situáciách na trhu.

„Ďalším cieľom je nevyhnutná úprava a nastavenie parametrov cenovej regulácie už na rok 2023 pre zraniteľných odberateľov plynu, okruh ktorých sa značne rozšíril,“ objasňuje regulačný úrad. ÚRSO chce taktiež zreálniť prevádzkové náklady dodávateľov plynu na dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov vzhľadom na vysokú mieru inflácie.