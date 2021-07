USA a Nemecko sú blízko k dohode o plynovode Nord Stream 2, Ukrajina má však stále výhrady

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena dosiahla predbežnú dohodu s Nemeckom o úplnom vyriešení sporu, ktorý sa týka takmer dokončeného plynovodu z Ruska.

Washington dlhodobo tvrdí, že plynovod Nord Stream 2, ktorý má prepravovať zemný plyn z Ruska do Nemecka, ohrozuje energetickú bezpečnosť Európy a poškodzuje spojencov ako Ukrajina, ktorá v súčasnosti profituje z poplatkov za tranzit ruského plynu.

Ústupky dvom krajinám

V dohode má byť zakotvené, že plynovod Nord Stream 2 môže byť dokončený bez toho, aby Nemecko alebo Rusko čelili novým sankciám zo strany Spojených štátov.

USA a Nemecko na oplátku urobia určité ústupky Ukrajine a Poľsku, ktoré nesúhlasia s výstavbou plynovodu. Bližšie podrobnosti dohody by mohli byť známe po oficiálnom oznámení.

Hrozba pre Ukrajinu?

USA nedávno upustili od sankcií voči nemeckým spoločnostiam zapojeným do projektu, čo v Berlíne vzbudilo nádej, že sa nájde spôsob, ako dosiahnuť dohodu prijateľnú pre všetky strany.

Proti plynovodu spomedzi európskych štátov vystupuje predovšetkým Ukrajina. Jej prezident Volodymyr Zelenskij nedávno upozornil, že Nord Stream 2 predstavuje hrozbu pre energetickú bezpečnosť jeho krajiny.

Ak by Rusko v budúcnosti smerovalo všetok svoj plyn okolo Ukrajiny, tá by mohla byť odrezaná od dodávok, ktoré potrebuje, čo by predstavovalo ďalšie riziko, že bude pod tlakom Moskvy.