V Baltskom mori došlo k úniku plynu z Nord Stream 2, úrady vydali varovanie a bezpečnostné opatrenia

Len niekoľko hodín po úniku plynu z plynovodu Nord Stream 2 v Baltskom mori pri dánskom území plynovod Nord Stream 1 nahlásil pokles tlaku. Informovalo o tom nemecké ministerstvo hospodárstva.

Rozsiahly únik plynu

„Prešetrujeme aj tento incident spolu s príslušnými úradmi,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení, ktoré zverejnilo v pondelok večer. „Momentálne nepoznáme dôvod poklesu tlaku,“ dodal rezort.

Oba plynovody sú určené na prepravu ruského zemného plynu do Európy cez Baltské more. Prevádzka plynovodu Nord Stream 2 sa po jeho dokončení nezačala, ale Nord Stream 1 prepravoval plyn do Nemecka až do začiatku septembra.

Potom ruský energetický gigant Gazprom dodávky zastavil s odôvodnením nutnosti naliehavej údržby. Oba plynovody, napriek tomu, že nie sú v prevádzke, sú stále naplnené plynom, informovala nemecká tlačová agentúra DPA.

Po pondelkovom zistení úniku plynu z Nord Stream 1 dánsky námorný úrad vydal varovanie a rozhodol, že plavidlá musia byť od plynovodu vzdialené najmenej päť námorných míľ.

Dodávky plynu

„Nevidíme vplyv na bezpečnosť dodávok,“ konštatovalo nemecké ministerstvo hospodárstva v súvislosti s poklesom tlaku v plynovode Nord Stream 1.

„Odvtedy, ako sa ruské dodávky začiatkom septembra zastavili, neprepravovali cez Nord Stream 1 žiadny plyn. Úroveň zásob sa naďalej zvyšuje. Teraz sú na úrovni zhruba 91 percent,“ dodal rezort.

Nemecká environmentálna organizácia Deutsche Umwelthilfe v súvislosti s únikom plynu z Nord Stream 2 uviedla, že unikajúci plyn nie je toxický.

Poukázala na to, že ide o metán, ktorý sa vo vode čiastočne rozpúšťa. Dokonca aj prípadná podvodná explózia by podľa Deutsche Umwelthilfe mala len lokálny vplyv.