V Bratislave a Košiciach pribudnú čerpacie stanice na vodík, Sulík v ňom vidí budúcnosť

Prvé čerpacie stanice na vodík budú v Bratislave a v Košiciach. Vybudované budú už tento rok. Ako ďalej na sociálnej sieti informuje minister hospodárstva Richard Sulík, súčasné osobné automobily poháňané vodíkom majú dojazd okolo 550 až 650 kilometrov, pričom trasa medzi Bratislavou a Košicami je približne 400 až 450 km.

Celkovo je v pláne postaviť 4 až 8 vodíkových čerpačiek. „Toto všetko sú dôkazy, že to s vodíkom myslíme vážne. Vodík je budúcnosť, ale aby bol raz bežnou realitou, musíme začať už dnes,“ uviedol minister.

Vládny rámec pre využitie vodíka

Rezort hospodárstva už pritom zverejnil Národnú vodíkovú stratégiu. Materiál, ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, definuje strategickú úlohu štátu pri využití vodíkových technológií na Slovensku.

Jeho prostredníctvom vytvorí vláda rámec pre využitie vodíka v celom jeho reťazci. Bude zahŕňať výrobu vodíka, jeho prepravu, distribúciu a skladovanie, ako aj jeho využitie a výrobu produktov, technológií a komponentov pre vodíkové hospodárstvo.

Dekarbonizácia hospodárstva a energetiky

Po prerokovaní stratégie budú jednotlivé opatrenia konkretizované do vecného, časového a finančného plánu v podobe tzv. Akčného plánu realizácie Národnej vodíkovej stratégie „Pripravení na budúcnosť“. Jeho obsahom budú už konkrétne úlohy príslušných ústredných orgánov štátnej správy.

Vláda by o ňom mala rokovať do konca júna tohto roku. Realizáciou jednotlivých opatrení a ich zavedením do praxe sa podľa ministerstva vytvoria podmienky pre dekarbonizáciu hospodárstva a energetiky, priemyselných procesov, dopravy a mobility.