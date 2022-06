V Bruseli schválil revíziu smernice o zdaňovaní elektriny, ktorú navrhol slovenský europoslanec Hajšel

Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre energetiku a priemysel schválil revíziu smernice o zdaňovaní elektriny a ďalších energetických produktov. Revíziu predkladal slovenský europoslanec Robert Hajšel (Smer-SD).

Podľa neho domácnosti žijúce na hranici alebo pod hranicou energetickej chudoby by vďaka tejto revízii, ak sa s ňou stotožnia aj členské štáty, mali byť úplne vyňaté zo zdaňovania.

Podpora zelených zdrojov energie

Revízia definuje výnimky zo zdanenia pre obnoviteľné zdroje a predovšetkým výnimky pre sociálne zraniteľných a chudobou ohrozených občanov počas nevyhnutného prechodného obdobia.

„Mojou prioritou bolo nielen favorizovať zelené zdroje energie a stimulovať ich zavádzanie, ale zabrániť aj tomu, aby za zelenú transformáciu platili iba občania vyššími účtami za energie, a to sa aspoň v tejto legislatíve podarilo,“ uviedol Hajšel.

Revízia zdaňovania energií je súčasťou známeho klimatického balíka Fit for 55, o ktorom sa teraz rokuje tak v europarlamente, ako aj v Rade medzi členskými štátmi.

Ochrana najzraniteľnejších

„Pomáhať musí štát, pomáhať ale musí aj Európa a to nielen eurofondmi, ale aj vhodnou daňovou legislatívou a zavádzaním rôznych prechodných období a výnimiek na ochranu tých najzraniteľnejších, ako aj ustanovením povinných sociálnych kompenzácií,“ dodal Hajšel.

Hlavnému spravodajcovi výboru sa podarilo presadiť aj návrh európskej definície energetickej chudoby, v ktorej podľa neho žije minimálne pätina Slovákov.

„Keďže táto chudoba nie je u nás, ani v niektorých iných krajinách presne definovaná, my sme aj s kolegami z iných výborov a z rôznych štátov presadili presnejšiu európsku definíciu energetickej chudoby, vrátane rizika spadnutia do nej a to aj zavedením kvantitatívnych kritérií,“ konštatoval Hajšel.