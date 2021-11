V Dolnom Kubíne sa ceny tepla meniť nebudú, Tehos stihol podpísať zmluvy ešte pred zdražovaním

Cena tepla v Dolnom Kubíne sa pre budúci rok zvyšovať nebude a zostane na tohtoročnej úrovni. Ako informoval hovorca mesta Martin Buzna, mestská spoločnosť Tehos ešte pred celoeurópskym zdražovaním energií zazmluvnila dodávky plynu a drevnej štiepky za nižšie ceny.

Tehos zabezpečuje dodávku tepla pre viac ako 120 bytových domov, na čo využíva sedem kotolní, pričom z viac ako 80 percent spaľuje drevnú štiepku. „To množstvo plynu, ktoré teraz vyletelo do veľkých výšin, je u nás minimálne. Z celkovej výroby tepla je to od 15 do 20 percent,“ podotkol konateľ firmy Stanislav Vilček.

Obyvateľov sídliska Bysterec v budúcom roku predsa len čakajú zmeny, avšak nie cenové ale technologické. Cieľom modernizácie tepelnej sústavy je zvýšiť účinnosť centralizovaného zásobovania teplom. Investičný zámer spoločnosti by mal byť financovaný vďaka nenávratným finančným prostriedkom z výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

„Zmluva je podpísaná a schválená vo výške približne 80 percent z celkovej hodnoty. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie, počíta sa s rozpočtom 1,6 až 1,7 milióna eur. Termíny máme dané z riadiaceho orgánu a práce musia byť ukončené do 31. decembra 2022,“ doplnil Vilček.