V Mochovciach nezistili inšpektori žiadne nové vážne nedostatky, termín dostavby stále otázny

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) nezistil počas leta žiadne vážne nedostatky pri dostavbe tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce. „Žiadne nové zásadné nedostatky brániace pokračovaniu uvádzania do prevádzky neboli na stavbe zistené,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk riaditeľka kancelárie úradu Miriam Vachová. Inšpektori ÚJD našli pri kontrolách len nedostatočné vydokladovanie splnenia požiadaviek na kvalitu. „To znamená, že držiteľ povolenia musí ešte dopracovať, doplniť respektíve sprecizovať dokumentáciu preukazujúcu kvalitu určitých zariadení a vykonaných prác,“ dodala Vachová.

K termínom sa nevyjadrujú

K potencionálnym termínom uvedenia tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce do prevádzky sa ÚJD nechcel vyjadriť. „Je to plne v kompetencii držiteľa povolenia, teda investora. Pokiaľ držiteľ povolenia nepreukáže splnenie všetkých legislatívnych požiadaviek, povolenie na uvádzanie tretieho bloku do prevádzky nevydáme,“ zdôraznila Vachová. Zariadenia a systémy tretieho bloku sú už po vykonaných integrálnych hydroskúškach v etape rozšírenej revízie. Aktuálne v režime mokrej a suchej konzervácie. „Odstraňujú sa nedostatky zistené počas testovania a optimalizujú sa nastavenia parametrov zariadení a systémov,“ doplnila Vachová.

Počas letných mesiacov investor pokračoval na odstraňovaní nedostatkov zistených najmä pri miestnych obhliadkach stavebných objektov vykonaných stavebným úradom a pri opakovanom náhreve primárneho okruhu vykonanom začiatkom roka 2020. „Pripravenosť reaktorového bloku na zavezenie prvej palivovej kazety a začiatok aktívnych skúšok musí investor preukázať komplexne vo všetkých posudzovaných oblastiach. Od dokončenia stavebných objektov, cez ukončenie montážnych aktivít, úspešné ukončenie neaktívnych systémových a integrálnych testov, odstránenie zistených závad a nedorobkov, zabezpečenie požiarnej a radiačnej ochrany, ochrany životného prostredia až po pripravenosť personálu a prevádzkovej dokumentácie,“ dodala Vachová.

Koncom tohto roka?

Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka by mohol byť tretí mochovský jadrový blok v prevádzke koncom tohto roka, najneskôr začiatkom budúceho. Vo februári tohto roka hovoril generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček o zavážaní jadrového paliva do tretieho bloku na začiatku tohtoročného leta. Slovenský dominantný výrobca však po nájdení nekvalitných potrubí na štvrtom bloku a po koronakríze priznal, že dostavbu mochovských blokov s najväčšou pravdepodobnosťou znova predĺžia.

Tretí mochovecký blok bol ku koncu mája tohto roku dokončený na 99,7 % a štvrtý na 87,3 %. Pôvodné termíny dostavby mochovských jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali. Dostavba by si mala vyžiadať podľa posledných informácií 5,7 miliardy eur. Suma sa taktiež niekoľkokrát navyšovala, na začiatku dostavby mali elektrárne v pláne minúť necelé tri miliardy eur. V súčasnosti sa zatiaľ verejne o ďalšom navyšovaní rozpočtu nehovorí.