V Ružomberku osadili na elektrické vedenie odkloňovače vtáctva, cieľom je ochrana najmä veľkých dravcov

Pracovníci spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) označili úsek elektrického vedenia vysokého napätia v Liskovej (okres Ružomberok) odkloňovačmi letu vtákov. Ako informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš, špeciálne reflexné prvky majú za úlohu zabrániť kolíziám vtákov, najmä väčších dravcov, s elektrickými vodičmi.

Riziková lokalita

Podnet na ich inštaláciu prišiel od ochranárov, ktorí vyhodnotili lokalitu ako rizikovú. „Zviditeľnili sme dvestometrový úsek prechádzajúci poľom neďaleko známej Liskovskej jaskyne. Použili sme na to 18 plastových tabuliek s výraznými fluorescenčnými farbami a schopnosťou rotovať už aj pri slabom vánku. Na vodiče ich prichytával špeciálne navrhnutý dron, vďaka čomu mohlo zostať elektrické vedenie pod napätím, takže distribúciu elektriny pre odberateľov to nijako neovplyvnilo,“ uviedol Gejdoš.

Na budove školy v Liskovej sa nachádza hniezdo, z ktorého bociany často lietajú smerom k neďalekým poliam. „Po krátkom rozlete musia prekonať prekážku v podobe elektrického vedenia. Minulý rok v lete si bocian vodiče nevšimol, narazil do nich a zahynul. Po montáži odkloňovačov by sa to už nemalo opakovať, keďže vedenie bude dobre viditeľné už z diaľky a to aj za zníženej viditeľnosti,“ vysvetlil environmentalista z SSD Milan Števka.

Fatálne následky nárazov

Energetici ošetrili na Liptove rovnakým spôsobom už viacero elektrických vedení, v posledných rokoch sa zamerali najmä na vedenia križujúce rieku Váh.

„Vo väčšine prípadov nie je problémom elektrický prúd, ale samotný náraz. Napríklad bociany alebo labute sú pomerne veľké vtáky. Ak v rýchlosti narazia do oceľového lana, následky môžu byť fatálne,“ doplnil Števka.