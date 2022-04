V sklade ropy v Rusku vypukol masívny požiar. Hrozí nedostatok paliva? (video)

Masívny požiar v sklade ropy v západnom Rusku nespôsobí nedostatok paliva, tvrdí ruské ministerstvo energetiky. Požiar v Briansku podľa rezortu poškodil sklad s naftou a úrady sa zaoberajú jeho dôsledkami. Dodávky spotrebiteľom však nie sú narušené. V regióne je dostatok nafty na 15 dní, doplnilo ministerstvo.

Rezort už skôr počas dňa uviedol, že požiar vypukol v noci v sklade, ktorý vlastní Transnefť-Družba, dcérska spoločnosť štátom kontrolovanej firmy Transnefť, ktorá prevádzkuje ropovod Družba smerujúci do Európy.

Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Rovnako ani to, či to ovplyvní dodávky do Európy.