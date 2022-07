V Španielsku zaťažia vyššími daňami energetické spoločnosti a banky, vláda prijala opatrenia na pomoc ľuďom so zdražovaním

Španielsky premiér Pedro Sánchez v utorok ohlásil dočasné zdanenie bánk a energetických firiem a sľúbil sériu opatrení na pomoc ľuďom, ktorých postihla vysoká inflácia a rastúce náklady na energie.

Vyššie dane či cestovanie MHD zdarma

Zdanenie bánk a plynárenských, elektrárenských a ropných firiem by podľa španielskej vlády malo v priebehu dvoch rokov vygenerovať 7 miliárd eur.

Zároveň zo zdanením niektorých sektorov premiér Španielska ohlásil bezplatné lístky pre ľudí dochádzajúcich vlakmi do zamestnania, a to od septembra do decembra.

Zdražovanie energií

Zlacniť by sa mala aj mestská hromadná doprava. Študentom starším ako 16 rokov poberajúcim finančnú podporu vláda vyplatí dodatočných 100 eur, uviedol predseda vlády.

Výhľad ekonomiky Španielska po vynorení sa z pandémie koronavírusu bol dobrý. Avšak, vojna na Ukrajine, prudko rastúca inflácia, vysoké ceny energií a vážna nezamestnanosť sa teraz ukazujú ako veľká prekážka pre zotavovanie.

Sánchez vyhlásil, že španielski spotrebitelia musia šetriť energie tým, že budú pracovať z domu a budú menej používať kúrenie a klimatizáciu.