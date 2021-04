Nový šéf SEPS: V tendroch sme našli zhovievavosť a nadštandardné vzťahy s „vyvolenými“

Vo februári zmenila Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) svoje najvyššie vedenie. Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom sa stal Peter Dovhun. V rozhovore pre portál vEnergtike.sk porozprával, čo našiel po svojom nástupe do funkcie v štátnom podniku a aké plány má nové vedenie. Tiež odpovedal na otázku, či hrozí Slovensku takzvaný blackout.

V akom stave bola Slovenská elektrizačná prenosová sústava po vašom príchode?

Do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa SEPS som bol menovaný vo februári tohto roku a nadviazal som na prácu prvého manažmentu zmeny, ktorý pôsobil v SEPS od apríla 2020. Minulý rok menovaným členom predstavenstva a vrcholového manažmentu sa podarilo stransparentniť procesy v spoločnosti, a tým posilniť hospodársku súťaž a zvýšiť efektivitu obstarávaní. Už za ich pôsobenia sa zvýšila transparentnosť SEPS dovnútra i navonok, napríklad oproti minulosti rozšíreným zverejňovaním zmlúv. V SEPS predtým často súťažil úzky okruh spoločností, čo sa postupne mení.

Čím to bolo?

Tento stav bol výsledkom celého súhrnu nastavenia systému – od predpokladanej hodnoty zákazky, cez kvalifikačné kritériá, rozhodnutie o obsahu predmetu diela kombináciou aj oddeliteľných činností, až po veľmi prísne formálne vyhodnocovanie s okamžitým následkom vylúčenia, či naopak zhovievavosť a nadštandardné vzťahy s „vyvolenými“. Zmeniť to chceme cieľavedomou prácou na prenastavení systému a oslovovaním širšieho okruhu vzájomne neprepojených a nezosúladených záujemcov.

Našli ste aj nejaké pochybné zmluvy, o ktoré by sa mohli zaujímať aj orgány činné v trestnom konaní? Respektíve sú nejaké zmluvy, ktoré už polícia vyšetruje?

V jednom prípade moji predchodcovia podali trestné oznámenie, ktoré kompetentné orgány preverujú. Ide o predaj budovy spoluvlastnenej spoločnosťou SEPS.

Aké máte plány ako nový predseda predstavenstva?

Misiou nielen mojou, ale celého predstavenstva, bude aj naďalej zabezpečovať spoľahlivú a bezpečnú prenosovú sústavu, jej rozvoj, dohliadať na hospodárnosť ekonomiky a výdavkov SEPS-u a vytvárať priestor pre dobrú prácu a sebarealizáciu dnešných i budúcich zamestnancov. Rovnako chcem, aby bola naša spoločnosť dôveryhodným a aktívnym partnerom, či už nášho jediného akcionára – ministerstva financií, štátneho regulátora – ÚRSO, ministerstva hospodárstva, ale i všetkých odberateľov, dodávateľov a partnerov.

Čo je pre vás prvoradou zmenou?

Určite prvoradou záležitosťou, na ktorej treba pracovať, a s tým začal už spomínaný prvý manažment zmeny, je zabezpečiť efektívne a transparentné fungovanie spoločnosti. Veľmi dôležité je pokračovať v už naštartovanom stransparentňovaní a otváraní procesu obstarávania pre širší okruh záujemcov.

Už v minulom roku sa začala spolupráca s Útvarom hodnoty za peniaze ministerstva financií. Z nej už vyplynula séria návrhov opatrení pre lepšie nakladanie s prostriedkami spoločnosti a ich prioritizáciu. Výsledky a odporúčania auditu postupne aplikujeme do praxe. Napríklad do pružnejšej organizačnej štruktúry, či zvýšenia efektivity investičných a prevádzkových nákladov.

Aký máte pohľad na ďalší rozvoj obnoviteľných zdrojov energií (OZE) na Slovensku?

Smerovanie rozvoja zdrojovej základne elektrizačnej sústavy (ES) SR, ktorej súčasťou je aj rozvoj OZE, je v gescii ministerstva hospodárstva. SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy zodpovedný za zaistenie bezpečnej prevádzky a koordinovaného rozvoja elektrizačnej sústavy posudzuje, v akom množstve je možné pripájať nové zdroje do sústavy.

Pri pripájaní OZE do ES SR, ktorých v súčasnosti drvivá väčšina je pripájaných do regionálnych distribučných sústav, je z pohľadu prevádzkovateľa prenosovej sústavy potrebné posudzovať a vyhodnotiť globálne vplyvy pripájaných OZE na zaistenie bezpečnosti ES SR, a to vplyv na priepustnosť prenosovej sústavy SR a vplyv na flexibilitu ES SR.