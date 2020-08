V tomto roku spotrebujeme menej elektriny, od budúceho roka by mala spotreba rásť

Slováci by mali v tomto roku spotrebovať menej elektriny. Kým v minulom roku sme spotrebovali 30,3 terawatthodín elektrickej energie, v tomto roku by to malo byť zhruba o dve terawatthodiny menej. „Krátkodobý výhľad spotreby elektriny je ovplyvnený očakávaným poklesom tvorby hrubého domáceho produktu v národnom hospodárstve vplyvom dopadov pandémie COVID-19,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva vo svoje pravidelnej správe o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny.

V budúcom roku začne spotreba rásť

V budúcom roku by sa malo Slovensko vrátiť k postupnému nárastu spotreby elektriny. Ministerstvo odhaduje v budúcom roku spotrebu elektriny na úrovni zhruba 30 terawatthodín. Následne by sme mali spotrebovať z roka na rok viac elektriny. O päť rokov by sa malo podľa odhadov spotrebovať necelých 33 terawatthodín elektrickej energie.

V minulom roku sme taktiež spotrebovali menej elektriny ako rok predtým. Spotrebovali sme spomínaných 30,3 terawatthodín elektriny, čo je medziročne menej o 637 gigawatthodín, čiže menej o zhruba dve percentá.

Vyššia výroba elektriny

Vo výrobe elektriny Slovensko zaznamenalo nárast o vyše 5 %, keď výrobcovia vyrobili 28,6 terawatthodín elektriny. „Zvýšenie objemu výroby je odrazom ekonomickej stratégie prevádzkovateľov výrobných zariadení na trhu s elektrickou energiou, technického stavu výrobných zariadení, ako aj pôsobenia klimatických a hydrologických podmienok,“ konštatovalo ministerstvo. Najviac sa na Slovensku vlani vyrobilo elektriny v jadrových elektrárňach, ktoré dosiahli takmer 54-percentný podiel. Za nimi nasledujú fosílne zdroje (22 %), vodné elektrárne (16 %), obnoviteľné zdroje energií (6 %) a fotovoltické elektrárne (2 %).

Dovoz elektriny zo zahraničia

Slovensko stále dováža elektrinu zo zahraničia. Podiel importu na celkovej spotrebe elektriny klesol na hodnotu 5,6 % (1 700 gigawatthodín). „Nerovnováha medzi cenou elektriny na trhu a výrobnými nákladmi zariadení na výrobu elektriny, ktorá sa premieta do výhodnejšieho nákupu elektriny v zahraničí, zostáva hlavným dôvodom zabezpečenia dodávok elektriny zo zahraničia,“ uzavrelo ministerstvo hospodárstva. Podľa predpokladov by sa malo na Slovensku koncom budúceho roka už viac elektriny vyrobiť ako spotrebovať. Prognóza ministerstva hovorí o tom, že o päť rokov spotrebujeme 23,6 terawatthodín elektriny, pričom vyrobíme vyše 36 terawatthodín.