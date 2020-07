Veľké zmeny na slovenských pumpách analytička nateraz neočakáva

Ceny benzínu na slovenských čerpacích staniciach rástli aj minulý týždeň, ale len mierne. Analytička predpokladá, že v nasledujúcich dňoch budú ceny benzínov stagnovať. „Od vývoja cien čierneho zlata závisí aj vývoj cien benzínu a nafty na našich čerpacích staniciach. Vzhľadom na vývoj v predchádzajúcich dvoch týždňoch, keď bola aktivita na ropnom trhu utlmená, očakávame, že benzín na našich pumpách bude v nasledujúcom týždni taktiež stagnovať,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Ceny benzínov rástli, ceny nafty sa nemenili

Priemerná cena 95-oktánového benzínu sa v minulom týždni (28. týždeň) oproti predchádzajúcemu týždňu zvýšila o 0,8 % a nachádzala sa tak na úrovni 1,174 eur za liter. Podobný vývoj zaznamenal aj 98-oktánový benzín. Jeho cena sa zvýšila taktiež o pár desatín percenta, konkrétne o 0,6 %, na úroveň 1,359 eur za liter. Ceny nafty sa nezmenili a zostali na úrovni 1,037 eur za liter.

Prudký prepad cien ropy na svetovom trhu od začiatku tohto roka bol podľa analytičky spôsobený pandémiou koronavírusu a s tým súvisiacim výrazným poklesom dopytu po rope. V porovnaní s úvodom roka, keď boli ceny pohonných látok najvyššie, je benzín aj nafta stále lacnejšia o zhruba 11 až 17 %. „V posledných týždňoch sme, až na menšie výnimky, svedkami rastúcich cien benzínu na našich pumpách, čo odráža vývoj na svetovom trhu s ropou,“ doplnila Glasová.

Ropa Brent

Počas minulého týždňa (28. týždeň) sa ropný trh vyvíjal stabilne a ropa Brent sa pohybovala v okolí hladiny 43 amerických dolárov za barel. Utlmená obchodná aktivita zrejme podľa Glasovej súvisí už aj s letnou dovolenkovou sezónou. „V USA výrazne narástli zásoby benzínu, ropu to však výraznejšie neoslabilo,“ spresnila.

Začiatkom tohto týždňa (29. týždeň) ropa Brent strácala, a to z dôvodu obnovovania karanténnych opatrení v Kalifornii. Pandémia sa totiž v USA nevyvíja práve priaznivo a trhy sa obávajú, že k sprísňovaniu pravidiel budú musieť pristúpiť aj ďalšie štáty. Následne sa však ceny severomorskej ropnej zmesi vyšplhali opäť k hladine 43 dolárov za barel a tam zakotvili. „Na ropnom trhu pretrváva cenová stabilita, a to napriek rastúcemu počtu novo nakazených nielen v USA, ale napríklad aj v Austrálii a Španielsku. To vrhá tieň na budúce oživovanie globálnej ekonomiky,“ konštatovala Glasová.