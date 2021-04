Viac ako tretina miest a obcí financuje investície do tepelného hospodárstva z vlastných peňazí. Vyplýva to z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý združenie uskutočnilo od 3. marca do 16. apríla na reprezentatívnej vzorke 517 miest a obcí.

V tlačovej správe o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Investície do tepelného hospodárstva si z vlastného rozpočtu hradí 37,9 percenta samospráv.

Rozhodujú sa aj podľa eurofondových výziev

Ďalších 32 percent opýtaných na to využíva eurofondy. Iné granty a projektové financovanie využíva 15,8 percenta miest a obcí. Na bankové úvery sa spolieha 11,9 percenta samospráv, na PPP projekty 1,7 percenta. Iné zdroje uviedlo 0,4 percenta respondentov. Na ďalšie zdroje od sponzorov sa spolieha 0,2 percenta.

Celkovo 46,3 percenta primátorov a starostov sa o potrebe rekonštrukcie tepelného hospodárstva rozhoduje podľa dôležitosti účelu daného objektu, ktorý potrebuje rekonštrukciu. Ďalších 36,3 percenta respondentov uviedlo, že sa o rekonštrukcii rozhoduje podľa aktuálnych eurofondových výziev.

Kľúčová je výška úspor

Výška potenciálnych úspor prevádzkových nákladov v jednotlivých budovách je pri rozhodovaní o investíciách do tepelného hospodárstva kľúčová pre 15,6 percenta respondentov. Iné dôvody uviedlo 1,5 percenta opýtaných, 0,2 percenta primátorov a starostov sa k otázke nevedelo vyjadriť.

Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.