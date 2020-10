Vláda chce meniť staré kotly za nové, plynári sú spokojní

Plynári sú s Národným integrovaným reformným plánom spokojní. Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) oceňuje zámer vymeniť do šiestich rokov 80-tisíc kotlov na tuhé palivá za nízkoemisné alternatívy. „Slovensko je druhou najplynofikovanejšou krajinou EÚ po Holandsku. Zemný plyn tak prúdi do viac ako 1,5 milióna odberných miest v 77 % slovenských miest a obcí, v ktorých žije viac ako 94 % populácie Slovenska. Emisie oxidu uhličitého sa tak dajú znížiť o polovicu používaním zemného plynu namiesto tuhých palív, a to bez ďalšej investície do rozširovania plynárenskej siete,“ uviedol výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.

Energetická efektívnosť priemyslu

SPNZ považuje za pozitívne, že Národný integrovaný reformný plán kladie tiež dôraz na zvyšovanie energetickej efektívnosti priemyslu a budov. „Veríme, že v prípade obnovy budov bude podpora zameraná primárne na chudobnejšie domácnosti bývajúce v nezateplených domoch a vykurujúce tuhým palivom, a to na komplexné zateplenie ich rodinného domu a súčasne výmenu zdroja tepla za nízkoemisný zdroj,“ podotkol Kvasňovský.

Doprava na zemný plyn

Plynári očakávajú, že regulačná politika vytvorí predpoklady na rozvoj trhu s obnoviteľným plynom biometánom, ktorá sa javí ako ideálny zdroj na ešte výraznejšiu dekarbonizáciu systémov centrálneho zásobovania teplom. „Vidíme tiež priestor na zlepšenie ovzdušia vo väčších mestách, ktorý môže priniesť podpora alternatívnych palív v doprave, vrátane plynovej mobility. K nej patria palivá, stlačený a skvapalnený zemný plyn (CNG, LNG),“ konštatoval Kvasňovský.

Konkrétnym krokom smerom k čistej mobilite je aj realizácia projektu spoločnosti SPP, fueLCNG. Prostredníctvom neho sa na Slovensku buduje 14 plniacich staníc CNG a tri plniace stanice LNG. „Očakávame, že podobné projekty dostanú priestor aj v rámci finančného balíka 100 miliónov na podporu alternatívnych palív v rokoch 2021 až 2026,“ uzavrel Kvasňovský.