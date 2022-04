Vláda prijala a bude prijímať opatrenie na tlmenie rastu cien energií, Heger sa ohradil voči Hlasu

Vláda SR prijala a bude prijímať ďalšie opatrenia na tlmenie rastu cien energií, tvrdí premiér Eduard Heger (OĽaNO). V pláne má tiež pomáhať ohrozeným skupinám obyvateľstva.

Reagoval tak na tlačovú konferenciu predsedu strany Hlas – sociálna demokracia Petra Pellegriniho, ktorý apeluje na vládu, aby okrem zákona lex Ukrajina prijala aj zákon lex Slovakia, ktorý by pomohol najohrozenejším skupinám obyvateľstva.

Dlh Slovenska je na kritickej úrovni

„Vláda SR po celý čas od svojho nástupu robí účinné opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie a dnes už aj globálneho rastu cien. Miliardové stimuly tak chránili občanov pred masovým prepúšťaním a prudkým poklesom životnej úrovne. Za celý ten čas strany Hlas a Smer neprišli so žiadnou reálnou a finančne udržateľnou alternatívou pomoci. Práve tieto dve strany sú však zodpovedné za to, že Slovensko išlo do pandemickej krízy s vysokým dlhom. Takže kým dnes verejný dlh Slovenska je na úrovni kritických 60 percent hrubého domáceho produktu (HDP), napríklad Česká republika ho má na štyridsiatich percentách HDP a má tak priestor poskytovať domácnostiam a ekonomike výraznejšiu pomoc počas rastúcej inflácie,“ uviedol Heger.

Podľa jeho slov je parlamentná opozícia odborne nekvalifikovaná, proruská a ťahá Slovensko preč z Európskej únie a Organizácie severoatlantickej zmluvy (NATO) a jej deštrukčné správanie pre občanov na Slovensku predstavuje vážnu hrozbu.

Žiadajú vytvorenie krízovej rady

Strana Hlas-SD žiada vládu Slovenskej republiky o okamžité prijatie zákona Lex Slovensko, ktorý by zabezpečil ľuďom a hospodárstvu dostatočnú pomoc pri drastickom zdražovaní.

Zároveň žiada o vytvorenie Krízovej rady štátu, v ktorej budú zastúpené všetky zložky slovenskej spoločnosti a ktorá bude pomocným orgánom vlády pri riešení hospodárskej krízy.

Zákon lex Slovensko by mal podľa Petra Pellegriniho obsiahnuť účinnú pomoc pre najohrozenejšie skupiny ľudí. Znamená to zvýšenie dôchodkov, dávok pre rodiny s deťmi a pomoc pacientom či sociálne odkázaným.

Zákon by mal pomôcť aj hospodárstvu

Pomôcť by mal aj hospodárstvu, teda znížiť dane na palivá, znížiť DPH na vybrané sektory a zabezpečiť dostatok energií pre slovenský priemysel.

A napokon by mal zabezpečiť potravinovú bezpečnosť Slovenska, teda dostatok potravín pre všetkých za prijateľné ceny.