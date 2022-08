Vláda pripravuje opatrenia proti vysokým cenám energií pre domácnosti aj firmy

Vláda by mala budúci týždeň predstaviť opatrenia proti zvyšovaniu cien energií. Ako uviedol predseda vlády Eduard Heger v diskusnej relácii televízie TA3 V politike, vláda pomôže s vysokými cenami energií tak domácnostiam ako aj firmám. Detaily pomoci však nechcel premiér nateraz konkretizovať.

„Máme pripravené pre domácnosti ďalšie opatrenia, ktoré by som ešte teraz nerád špecifikoval, lebo v pondelok mi má minister hospodárstva predložiť celý ten plán. Vďaka opatreniam by nemal byť taký nárast cien energií ako to vidíme teraz na trhu. Firmám chceme tiež pomôcť. Máme viacero opatrení. Tak ako sme v pandémii pomohli firmám tak aj teraz pripravujeme opatrenia, aby sme vedeli uchrániť naše hospodárstvo,“ povedal premiér Heger.